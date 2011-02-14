معاونت شناسایی و جذب نخبگان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که ظهر امروز یکشنبه در بنیاد ملی نخبگان برگزار شد، معاون شناسایی و جذب نخبگان و امور فرهنگی بنیاد ملی نخبگان از سوی دکتر نسرین سلطانخواه معرفی شد.

دکتر سید حسن حسنی دانشیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف است.



وی در این مراسم، اولویت برنامه های خود را در معاونت جذب و شناسایی نخبگان، امور فرهنگی ذکر کرد و اظهار داشت: ایجاد حس خودباوری و هویت ملی برای نخبگان باید مد نظر قرار گیرد که در این راستا برگزاری کارگاه های آموزشی برای نخبگان پیش بینی می شود.



وی با انتقاد از تبدیل شدن این بنیاد به یک موسسه بانکی، خاطر نشان کرد: در کنار ارائه تسهیلات به نخبگان، ایجاد تعهد در آنها مهم است که نیاز به برنامه های کوتاه و بلند مدت دارد.