جاده امام زاده صالح در مسجدسلیمان مسدود می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مسجدسلیمان، این عملیات به دلیل احداث جاده ارتباطی جدید میان شهرهای مسجدسلیمان و ایذه صورت می گیرد.

بر همین اساس کلیه ترددها از این محور از تاریخ یکم اسفند ماه از حدفاصل روستای پاگچ تا امامزاده سیدصالح (ع) به دلیل عملیات تراشه زنی و خاکبرداری ممنوع خواهد شد.مسافران و رانندگان می توانند تا پایان عملیات مذکور از مسیر سد مسجدسلیمان (گدار لندر) برای تردد استفاده کنند.



جاده ارتباطی مسجدسلیمان ایذه از جمله پروژه های عمرانی و عام المنفعه نفت در این شهر است که عملیات اجرایی آن در دهه فجر سال گذشته با حضور جلیل بشارتی، مشاور رئیس جمهور آغاز شد. این جاده دارای 40 کیلومتر طول و 11 متر عرض می باشد و 36 میلیارد تومان از محل اعتبارات شرکت ملی نفت ایران برای احداث آن اختصاص یافته است.



با بهره برداری از آن مدت زمان سفر میان دو شهرستان مسجدسلیمان و ایذه 80 کیلومتر کاهش می یابد. در این پروژه راهسازی، اجرای بیش از شش میلیون متر مکعب خاکبرداری، یک میلیون متر مکعب خاکریزی، 145 هزار متر مکعب اساس و زیر اساس و بیش از 5 میلیون متر مربع آسفالت گرم پیش بینی شده است.