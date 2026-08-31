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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۰

ظفرقندی: بیمه‌ها گرانی دارو را پوشش دهند

ظفرقندی: بیمه‌ها گرانی دارو را پوشش دهند

مشهد- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بحث اصلی با دکتر پزشکیان، رییس‌جمهور در حوزه دارو این است که گرانی دارو با افزایش پوشش بیمه‌ای همراه باشد تا فشاری به مردم وارد نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی روز دوشنبه در حاشیه افتتاح ۳۳ طرح بهداشتی و درمانی در خراسان رضوی اظهار کرد: امید است در هفته پیش رو با رییس جمهور، مسوولان بیمه و سازمان برنامه و بودجه جلسه ای داشته باشیم تا پوشش بیمه را در حوزه دارو افزایش دهیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: کمبود دارو از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون بیشتر از قبل جنگ نبوده و این موضوع با اعداد و رقم و در سامانه ها ثبت شده است، درحالیکه اکنون حتی کمبود داروهای اساسی از ابتدای جنگ کمتر است.

وی ادامه داد: بحث گرانی دارو طبیعی است، چراکه اکنون با تورم در حمل و نقل و مواد اولیه دارویی مواجه هستیم که منجر به گرانی دارو شده است.

ظفرقندی با اشاره به ادعای دروغ آمریکا و رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه «دارو تحریم نیست» اظهار کرد: در صورتی که وقتی شما حمل و نقل را تحریم می کنید و اجازه پرواز نمی دهید و یا اجازه ورود کشتی به ایران نمی دهید، به طور یقین ایران را در این زمینه تحریم کرده اید.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: با این حال مشکل کمبود دارو نداریم و سعی می کنیم از راه های دیگری دارو را وارد کنیم اما قیمت آن مشمول یک سری مسائل مانند حمل و نقل، تورم و حتی مواد جانبی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: مثلا دارو نیاز به پوشش آلومینیوم دارد یا پروپیلن (پی پی) که از محصولات پتروشیمی است در بسته بندی دارو مصرف دارد، وقتی آلومینیوم یا محصولات پتروشیمی افزایش شدید قیمت پیدا می کند، طبیعتا دارو نیز بواسطه این افزایش قیمت دچار افزایش می شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطر نشان کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم بیش از ۲۰۰ بیمارستان آسیب دید و ۳۰۰ آمبولانس نیز تخریب شد و مراکز بهداشتی زیادی نیز آسیب دیدند و از طرفی کارخانه های دارویی مانند توفیق دارو نیز آسیب دیدند.

وی گفت: به لطف خدا و همت و عزم دولت، در قبال حملات وحشیانه دشمن از وظائف خود در برابر مردم کوتاه نمی آییم بنابراین به زودی همه این خسارات و تخریب ها جبران و بازسازی می شود.

کد مطلب 6933521

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    نظرات

    • IR ۰۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
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      پاسخ
      فعلا که خیلی از داروها از لیست بیمه حذف شدند خودمون باید پول بدیم به اسم داروی آزاد دکتر دارو تجویز کرده چه ربطی داره تقویتی یا هر چیز دیگه هر کدوم از داروها رو ی داستان واسه ش گذاشتید این دارو آزاده این تقویتی هست این مکمل هست این بیمه تائید نمیکنه این یکماه قبل گرفتید خب تو یکماه دارو تمام شده ولی دوره درمان تمام نشده چون از اول کمتر دارو تحویل دادید .....

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