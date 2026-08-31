هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.
بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد نسبت به افزایش گرادیان فشار (اختلاف فشار در جو) از روز چهارشنبه تا جمعه (یازدهم تا سیزدهم شهریور) اعلام کرد که وزش باد به نسبت شدید تا شدید، در برخی نقاط گردوخاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا مناطق شمال و شرق و مرکز استان را در برخواهد گرفت.
بنا بر اعلام هواشناسی، این پدیده آران و بیدگل، اصفهان، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خمینی شهر، خور و بیابانک، برخوار (دولت آباد)، لنجان، زواره، فلاورجان، کوهپایه، مهاباد، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز، هرند، ورزنه، کاشان، کبوتر آباد، مورچه خورت را فرا خواهد گرفت.
هواشناسی اصفهان نسبت به احتمال وقوع سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازههای موقت، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جادهای بهویژه در محورهای کویری و برونشهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده است.
هواشناسی در ادامه به لزوم اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره، احتیاط در ترددهای جادهای بهویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک بویژه گروههای حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیتهای عمرانی توصیه کرده است.
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