کمبود نیروی کار از چالش های واحدهای تولید طیور و کشاورزی زنجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی در جلسه قرارگاه امنیت غذایی استان، با اشاره به افزایش ۲۳ درصدی جوجه‌ریزی در واحدهای پرورش مرغ استان زنجان، با وجود روند کاهشی در سطح کشور، گفت: این رشد نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در حوزه تولید گوشت سفید است، اما ادامه این روند نیازمند تأمین نیروی کار مورد نیاز واحدهای تولیدی است.

وی افزود: در حال حاضر واحدهای مرغداری و پرورش طیور استان با کمبود نیروی کار مواجه هستند و حدود ۳۰۰ نفر نیروی کار جدید در این بخش نیاز است، در حالی که این واحدها به‌طور مستقیم برای ۳ هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال‌زایی کرده‌اند.

معاون استاندار زنجان همچنین به کمبود نیروی کار در فصل برداشت محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان در سطح مزارع استان نیز با مشکل کمبود نیروی کار مواجه هستند و بخشی از کمبود، با حضور نیروی کار غیر بومی جبران می شود.

مرادخانی بر ضرورت هم افزایی و هماهنگی هر چه بیشتر در راستای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تقویت ذخایر کالاهای اساسی استان تاکید کرد.