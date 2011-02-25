صادق تبریزی، نقاش و مدیر نگارخانه 66 در مورد تبدیل شدن بخشی از این نگارخانه به آثار طراحی به خبرنگار مهر گفت: بخش مهمی از فعالیت هنرمندان ایران به صورت اختصاصی به طراحی متمرکز شده است، به همین دلیل در نظر گرفتیم طبقه دوم نگارخانه را به نمایشگاه دائمی آثار طراحی تبدیل کنیم.

صادق تبریزی متولد ۱۳۱۸ شمسی در تهران، پایه‌گذار نقاشی – خط (کالیگرافی) و از نقاشان آوانگارد دهه 30 و 40 در ایران است. وی طراح اولین پوستر جمهوری اسلامی (شب‌های الله اکبر) و اولین آرم جمهوری اسلامی در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی ایران است.

یکی از مهمترین نمایشگاههای وی با نمایش آثار کالیگرافی‌اش، در سال ۱۳۴۹ با حمایت میشل تاپیه نقاش فرانسوی، در پاریس برگزار شد. وی مجموعه‌ای از شیشه‌ها و شمایل‌های رنگ و روغنی دوران قاجار، مجموعه‌ای از مهرهای دوره قاجار و نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای را در اختیار دارد.