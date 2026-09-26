به گزارش خبرنگار مهر، سعید شهند، یعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای اجرای ضوابط مدیریت پسماند و با هدف پیشگیری از آلودگی محیط زیست، بیش از یک تن لجن حاصل از تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی یکی از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی صفادشت، پس از اخذ مجوزهای لازم و طی فرآیندهای قانونی، به مرکز مجاز امحاء انتقال یافت.

وی افزود: این عملیات با نظارت کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد و همکاری مسئولان واحد صنعتی انجام شد و فرآیند انتقال و دفع پسماند مطابق ضوابط و الزامات زیست‌محیطی صورت گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد بر ضرورت مدیریت صحیح پسماندهای صنعتی تأکید کرد و گفت: انتقال پسماندهای صنعتی و ویژه به مراکز مجاز، نقش مهمی در پیشگیری از آلودگی خاک، آب و سایر منابع طبیعی دارد.

شهند خاطرنشان کرد: واحدهای صنعتی موظفند مدیریت، نگهداری، حمل و دفع پسماندهای خود را مطابق قوانین و مقررات زیست‌محیطی انجام دهند.