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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

یک تن لجن تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی در ملارد امحاء شد

یک تن لجن تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی در ملارد امحاء شد

ملارد- رئیس اداره حفاظت محیط زیست ملارد از انتقال بیش از یک تن لجن تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی یک واحد صنعتی به مرکز مجاز امحاء خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شهند، یعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای اجرای ضوابط مدیریت پسماند و با هدف پیشگیری از آلودگی محیط زیست، بیش از یک تن لجن حاصل از تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی یکی از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی صفادشت، پس از اخذ مجوزهای لازم و طی فرآیندهای قانونی، به مرکز مجاز امحاء انتقال یافت.

وی افزود: این عملیات با نظارت کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد و همکاری مسئولان واحد صنعتی انجام شد و فرآیند انتقال و دفع پسماند مطابق ضوابط و الزامات زیست‌محیطی صورت گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد بر ضرورت مدیریت صحیح پسماندهای صنعتی تأکید کرد و گفت: انتقال پسماندهای صنعتی و ویژه به مراکز مجاز، نقش مهمی در پیشگیری از آلودگی خاک، آب و سایر منابع طبیعی دارد.

شهند خاطرنشان کرد: واحدهای صنعتی موظفند مدیریت، نگهداری، حمل و دفع پسماندهای خود را مطابق قوانین و مقررات زیست‌محیطی انجام دهند.

کد مطلب 6959254

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