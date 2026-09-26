آغاز طرح مشاوره ورزشی برای نخستین بار در سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، مصطفی زارعی مدیرکل تربیتبدنی سازمان امور دانشجویان، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی دانشگاهها، از طراحی و اجرای برنامههای متنوع ورزشی برای دانشجویان در سال تحصیلی پیش رو خبر داد.
زارعی با تأکید بر اهمیت فعالیتهای ورزشی در دانشگاهها اظهار داشت: در راستای شناسایی استعدادهای برتر و غنیسازی اوقات فراغت دانشجویان، امسال المپیادهای دروندانشگاهی در تمامی دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به تداوم طرحهای سلامتمحور افزود: طرح پایش تندرستی دانشجویان جدیدالورود همانند سنوات گذشته اجرا میشود. در این طرح، ویژگیهای تندرستی دانشجویان از جمله شاخصهای ترکیب بدنی، وضعیت قلبی-عروقی و فاکتورهای آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت، بهدقت ارزیابی و سنجش میشوند.
مدیرکل تربیتبدنی سازمان امور دانشجویان در پایان از اجرای یک ابتکار جدید خبر داد و گفت: برای نخستین بار، طرح مشاوره ورزشی به صورت آزمایشی آغاز خواهد شد که در مرحله اول، حدود ۱۵۰۰ نفر از دانشجویان بر اساس نتایج پایش تندرستی، از خدمات مشاورهی تخصصی ورزشی بهرهمند خواهند شد.
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