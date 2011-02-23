کنفرانس سراسری پدافند غیرعامل در بابل آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر در بابل، دبیر نخستین کنفرانس علمی پدافند غیرعامل و سازه‌های مقاوم ظهر چهارشنبه در این کنفرانس اظهار داشت: دانشگاه صنعتی بابل همه افتخارات علمی و پژوهشی خود را مدیون نیت خیرخواهانه مرحوم نوشیروانی است.

عسکر جانعلی زاده افزود: بیش از 100 مقاله به دبیرخانه کنفرانس ملی در دانشگاه صنعتی بابل ارسال شده است که از این تعداد 58 مقاله به صورت سخنرانی و 28 مقاله برای ارائه به صورت پوستر بوده است.

وی بیان داشت: پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که نیاز به استفاده از جنگ افزار ندارد و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات حیاتی، حساس نظامی، غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری کرده یا میزان این خسارات و تلفات انسانی را به حداقل کاهش داد.

پدافند غیرعامل و مهندسی جنگ، پدافند غیرعامل و شریانهای حیاتی، طراحی سازه‌های مقاوم در برابر زلزله و انفجار، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، فناوری‌های نوین در حوزه پدافند غیرعامل و سازه‌های مقاوم، پدافند غیرعامل و ملاحظات معماری و شهرسازی، مهندسی ارزش در طراحی سازه‌ها، ارزیابی دستورالعمل پدافند غیرعامل و آسیب‌پذیری سازه‌ها و کاهش از اهداف برگزاری هنایش است.

در حاشیه این کنفرانس دو کارگاه آموزشی مرتبط و نمایشگاه صنعت ساختمان با برپایی 28 غرفه در دانشگاه برپا می‌شود.