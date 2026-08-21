به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدقاسم دهقانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بجستان، ضمن گرامیداشت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، به تشریح الگوی رفتاری آن حضرت پرداخت و اظهار کرد: طبق آموزه‌های امام یازدهم، ایمان تنها یک باور قلبی نیست، بلکه مؤمن باید «مفسر عملی قرآن» باشد و آیات الهی را به متن زندگی و رفتارهای روزمره تبدیل کند.

امام جمعه بجستان با بیان اینکه ایمان زمانی به کمال می‌رسد که در جامعه نمود پیدا کند، افزود: یکی از خصلت‌های اساسی در مکتب اهل‌بیت (ع)، «منفعت‌رسانی به دیگران» است. امام عسکری (ع) به ما آموخته‌اند که گره‌گشایی از کار برادران دینی و هم‌نوعان، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت یک مؤمن واقعی است.

وی، مسئولیت‌پذیری در قبال سرنوشت جامعه را همگانی دانست و خاطرنشان کرد: این‌گونه نیست که بار مسئولیت اجتماعی تنها بر دوش مقامات عالی‌رتبه باشد؛ بلکه هر فرد در هر جایگاهی، از مسئول تا شهروند عادی، در برابر سلامت جامعه مسئول است. یک سلامِ گرم یا یک تذکر دلسوزانه و بهنگام، می‌تواند از لغزش‌های بزرگ و فجایع اجتماعی جلوگیری کند.

دهقانی با اشاره به قدرت تأثیرگذاری رسانه و کلام در حفظ نظام اسلامی، تذکر و نصیحت با «محبت و تواضع» را کلید اصلیِ اثرگذاری بر قلب‌ها دانست و تصریح کرد: دعوت به خیر باید با ملاطفت همراه باشد تا پذیرش کلام در جان مخاطب بنشیند.

امام جمعه بجستان در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب‌شناسی رفتارهای اجتماعیِ جبهه مذهبی پرداخت و هشدار داد: اگر جوانان و متدینین با برخوردهای سخت‌گیرانه و غیرمنطقی، راه را برای دیگران تنگ کنند، موجب دوری جامعه از دین خواهند شد.

وی تأکید کرد: فرهنگ اصیل اسلام با نام، عنوان و برچسب نهادینه نمی‌شود، بلکه تنها «اخلاق، کردار و رأفت» است که می‌تواند حقیقتِ دین را در جامعه جاری کند.

دهقانی با اشاره به پیشرفت‌های خیره‌کننده نظام اسلامی در عرصه‌های پزشکی، داروسازی، زیرساخت‌های عمرانی و توانمندی‌های دفاعی، خواستار نگاهِ واقع‌بینانه به دستاوردهای انقلاب شد و گفت: دشمنان با ترویج یأس و سیاه‌نمایی، سعی در نادیده گرفتن این پیشرفت‌ها دارند، اما الگویِ «قرآنِ متجسد» که همان منشِ امامان و شهیدان ماست، دشمن را در برابر پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی درمانده کرده است.

نماز جمعه این هفته بجستان با دعا برای حسن عاقبت و تمسک به هدایتگری حضرت ولی‌عصر (عج) پایان یافت.