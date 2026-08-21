مطالبه امام جمعه آرادان برای احیای مساجد و جذب نسل جوان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جلیل شریفینیا در خطبههای نماز جمعه این هفته آرادان در مسجد صاحبالزمان(عج)، با اشاره به کمرنگ شدن فعالیتهای کانونهای فرهنگی و بسیج مساجد در سالهای اخیر اظهار کرد: فعالیتهای ویژه نوجوانان و جوانان در مساجد آنطور که باید و شاید مانند گذشته برگزار نمیشود.
وی با تأکید بر ضرورت جذب نوجوانان و جوانان به مساجد افزود: فرماندهان پایگاههای بسیج مساجد باید برای جذب جوانان و نوجوانان تلاش کنند، کانونهای فرهنگی مساجد را فعالتر کرده و دامنه فعالیتهای خود را گسترش دهند.
امام جمعه آرادان ادامه داد: این کانونها باید به سمت فعالیتهای فرهنگی، هنری و ورزشی حرکت کنند و زمینه حضور بیشتر نوجوانان و نونهالان را در مساجد فراهم آورند.
شریفینیا ابراز امیدواری کرد این فعالیتها در آینده توسعه یابد و گفت: از مسئولان سپاه و بسیج شهرستان درخواست داریم فرماندهان پایگاههای بسیج مساجدی را که فعالیت کافی ندارند، تغییر دهند تا افراد دارای برنامه، باانگیزه و پرانرژی وارد این عرصه شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت روز صنعت دفاعی اظهار کرد: ایران اسلامی در حوزه صنعت دفاعی به جایگاهی رسیده است که به گفته وی، بزرگترین قدرت نظامی دنیا نیز نمیتواند در برابر آن اقدامی انجام دهد و نمونه آن را میتوان در جنگ ۱۲ روزه و نبرد رمضان مشاهده کرد.
امام جمعه آرادان همچنین با گرامیداشت هفته دولت، این مناسبت را فرصتی برای قدردانی از خدمات و تلاشهای دولتمردانی دانست که به گفته وی، دلسوزانه فعالیت میکنند.
شریفینیا در ادامه با اشاره به هفته وحدت گفت: خوشبختانه امروز در جهان اسلام شاهد وضعیت خوبی هستیم و میان برادران اهل سنت و اهل تشیع نیز همدلی مناسبی وجود دارد.
وی وحدت میان مسلمانان را «دشمنشکن» دانست و افزود: امیدواریم خداوند بر درجات امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب بیفزاید که در تقویت وحدت میان مسلمانان نقش داشتند.
امام جمعه آرادان با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر ضرورت حفظ وحدت اسلامی بیان کرد: ایشان بارها تأکید میکردند که مبادا به بزرگان اهل سنت توهین شود و این وحدت باید روزبهروز تقویت شود تا بتوانیم بر دشمنان فائق آییم.
شریفینیا همچنین با اشاره به چهلمین روز از آیین خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: دشمن تصور میکرد با شهادت رهبر شهید انقلاب، نظام جمهوری اسلامی در پی ناآرامیهای داخلی با بحران مواجه خواهد شد، اما به برکت خون ایشان شاهد بودیم که این وضعیت حتی برعکس شد و به گفته وی، گریبان دشمنان را گرفت.
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