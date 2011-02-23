به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی زندیه در مراسم آغاز سومین دوره تربیت مدرس سطح 3 حوزه علمیه خواهران که در سالن اجتماعات مرکز فرهنگی کاربردی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم برگزار شد، جامعیت دین مبین اسلام را مدنظر قرار داد و اظهار داشت: با توجه به جامعیت آموزههای اهلبیت (ع) اسلام تنها مکتبی است که میتواند نیازهای جوامع امروز را برآورده سازد.
وی با تأکید بر این که هیچ کاری بالاتر از تحصیل علم در حوزه و خدمت کردن به طلاب نیست، افزود: یکی از وظایف اصلی حوزه، حفظ و نشر قرآن و سنت پیامبر (ص) است.
فراگیری آموزه های دینی و انتقال آن به دیگران در کنار تهذیب نفس وظیفه طلاب حوزه است
مدیر مدرسه علمیه معصومیه خواهران با تأکید بر اینکه طلاب درحوزه باید تنها به دنبال نشر تعالیم اسلامی باشند، ابراز داشت: در مراکز علمی غیر حوزوی هدف دانشجویان به دست آوردن مدرک و جذب در بازار کار است، در صورتی که هدف طلاب حوزه، فراگیری آموزههای دینی و انتقال آن به دیگران بوده و در کنار آن به تهذیب نفس نیز مشغول میشوند.
وی ادامه داد: بسیاری از دانشجویان کشور پس از اخذ مدر ک از مرکز علمی و جذب در بازار کار دروس خود را دیگر ادامه نمی دهند در صورتیکه این امردر حوزه ها متفاوت بوده وهرطلبه به هرمیزان که درس بخواند تمامی ندارد چرا که معارف اهل بیت(ع) پایان ناپذیر است بنابراین فارغ التحصیلی در حوزه معنا ندارد .
بانوان طلبه در کنار بعد معنوی باید بعد علمی خود را هم تقویت کنند
رئیس مرکز آموزش های اسلامی با اشاره به اینکه بانوان طلبه باید از نظر علمی و معنوی خود را تقویت کنند، اظهار داشت: مراکز علمی کشور زمانی که اساتیدی را در اختیار نداشته باشند، از دیگر مراکز میتوانند این خلأ را جبران نمایند، ولی حوزههای علمیه نمیتوانند این کار را انجام دهد بلکه باید از درون مجموعه خود به فکر جبران این کاستی باشند.
وی ادامه داد: برای این که بتوانیم این کاستیها را جبران نماییم، باید عزم خود راجزم کرده و اساتیدی را برای حضور در مدارس علمیه کشور تربیت نماییم.
مستحبات، طلاب را از تحصیل دور نکند
حجت الاسلام دهنوی نیز در ادامه این مراسم با بیان برخی نکات اخلاقی برای طلاب اظهار داشت: طلاب باید اهتمام ویژ ه ای به مسائل اخلاق داشته باشند چرا که اگر طلبهای از مسائل اخلاقی غافل شود، ممکن است به جایی برسد که نه تنها نتواند نقش خاصی در هدایت مردم داشته باشد، بلکه باعث به انحراف رفتن آنها نیز بشود.
وی افزود: البته توجه به مسائل اخلاقی و مستحبات نباید به اندازهای باشد که طلاب را از وظیفه اصلی آنان که فراگیری آموزههای اسلامی و تبلیغ آن است، غافل کند.
این کارشناس تربیتی دربخش پایانی سخنان خود با ضروری دانستن حضور بانوان طلبه در عرصه رسانههای اسلامی، تصریح کرد: یک بانوی طلبه میتواند در کنار علم اندوزی و تدریس، در رسانهها حضور یافته و به رسالت خود در این عرصه نیز عمل کنند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر مدرسه علمیه معصومیه خواهران با تاکید براهتمام طلاب به دروس حوزوی و پرهیز از مدرک گرایی گفت: فارغ التحصیلی در حوزه معنا ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی زندیه در مراسم آغاز سومین دوره تربیت مدرس سطح 3 حوزه علمیه خواهران که در سالن اجتماعات مرکز فرهنگی کاربردی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم برگزار شد، جامعیت دین مبین اسلام را مدنظر قرار داد و اظهار داشت: با توجه به جامعیت آموزههای اهلبیت (ع) اسلام تنها مکتبی است که میتواند نیازهای جوامع امروز را برآورده سازد.
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