به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی مدرسه علمیه خورموج، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، مسیر طلبگی را استمرار راه انبیا و انتخاب یک مسئولیت الهی دانست.
وی با بیان اینکه طلبه، دعوتکننده مردم به سوی خداست، اظهار کرد: این دعوت باید بر پایه علم، بصیرت و شناخت دقیق نیازهای جامعه باشد. طلبه با ورود به حوزه، خود را برای سربازی دین، هدایت مردم و خدمت به جامعه اسلامی آماده میکند.
امام جمعه دشتی با اشاره به پیشینه علمی و معنوی این شهرستان گفت: شهرستان دشتی، دیار علم و عالمان بزرگ است و طلاب امروز باید خود را ادامهدهندگان این میراث علمی و معنوی بدانند و برای حفظ و گسترش این میراث تلاش کنند.
حجتالاسلام زاهددوست، تهذیب را مقدم بر علم دانست و افزود: علم بدون تهذیب، نورانیت و برکت خود را از دست میدهد. مردم پیش از آنکه سخنان ما را بشنوند، رفتار و اخلاق ما را میبینند؛ بنابراین طلبه باید در اخلاص، تواضع، خوشخلقی، مردمداری، نظم و تقوا الگو باشد.
وی همچنین بر توجه ویژه طلاب به قرآن کریم تأکید کرد و گفت: پیشنهاد میکنم در کنار دروس حوزوی، برنامهای مستمر برای حفظ موضوعی آیات قرآن، تدبر در قرآن و آشنایی با تفسیر در مدرسه علمیه پیشبینی شود.
امام جمعه دشتی با اشاره به ضرورت پاسخگویی حوزه به نیازهای روز جامعه خاطرنشان کرد: جامعه امروز با پرسشها و مسائل جدیدی روبهروست و حوزه علمیه باید بتواند پاسخهای دقیق، علمی و روزآمد ارائه کند.
وی افزود: طلاب باید شبهات نسل جوان را درک کنند، زبان گفتوگو با نوجوانان و جوانان را بیاموزند و با فضای رسانه و ابزارهای نوین ارتباطی آشنا باشند.
حجتالاسلام زاهددوست در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشینه درخشان علمی شهرستان دشتی اظهار داشت: ما امروز میراثدار مجاهدت علما و بزرگان این دیار هستیم، اما متأسفانه نام و یاد بسیاری از این شخصیتها، بهویژه در میان نسل جوان، آنگونه که شایسته است شناخته نشده است.
وی در پایان اعلام کرد: کنگره بزرگداشت علما و مفاخر شهرستان دشتی برگزار خواهد شد تا ضمن معرفی شخصیت، خدمات و مجاهدتهای علمی و معنوی بزرگان این شهرستان، نسل جوان با این میراث ارزشمند بیشتر آشنا شود.
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