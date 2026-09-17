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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

کنگره بزرگداشت علما و مفاخر شهرستان برگزار می‌شود

کنگره بزرگداشت علما و مفاخر شهرستان برگزار می‌شود

بوشهر- امام جمعه دشتی گفت: کنگره بزرگداشت علما و مفاخر این شهرستان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی مدرسه علمیه خورموج، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، مسیر طلبگی را استمرار راه انبیا و انتخاب یک مسئولیت الهی دانست.

وی با بیان اینکه طلبه، دعوت‌کننده مردم به سوی خداست، اظهار کرد: این دعوت باید بر پایه علم، بصیرت و شناخت دقیق نیازهای جامعه باشد. طلبه با ورود به حوزه، خود را برای سربازی دین، هدایت مردم و خدمت به جامعه اسلامی آماده می‌کند.

امام جمعه دشتی با اشاره به پیشینه علمی و معنوی این شهرستان گفت: شهرستان دشتی، دیار علم و عالمان بزرگ است و طلاب امروز باید خود را ادامه‌دهندگان این میراث علمی و معنوی بدانند و برای حفظ و گسترش این میراث تلاش کنند.

حجت‌الاسلام زاهددوست، تهذیب را مقدم بر علم دانست و افزود: علم بدون تهذیب، نورانیت و برکت خود را از دست می‌دهد. مردم پیش از آنکه سخنان ما را بشنوند، رفتار و اخلاق ما را می‌بینند؛ بنابراین طلبه باید در اخلاص، تواضع، خوش‌خلقی، مردم‌داری، نظم و تقوا الگو باشد.

وی همچنین بر توجه ویژه طلاب به قرآن کریم تأکید کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنم در کنار دروس حوزوی، برنامه‌ای مستمر برای حفظ موضوعی آیات قرآن، تدبر در قرآن و آشنایی با تفسیر در مدرسه علمیه پیش‌بینی شود.

کنگره بزرگداشت علما و مفاخر شهرستان برگزار می‌شود

امام جمعه دشتی با اشاره به ضرورت پاسخگویی حوزه به نیازهای روز جامعه خاطرنشان کرد: جامعه امروز با پرسش‌ها و مسائل جدیدی روبه‌روست و حوزه علمیه باید بتواند پاسخ‌های دقیق، علمی و روزآمد ارائه کند.

وی افزود: طلاب باید شبهات نسل جوان را درک کنند، زبان گفت‌وگو با نوجوانان و جوانان را بیاموزند و با فضای رسانه و ابزارهای نوین ارتباطی آشنا باشند.

حجت‌الاسلام زاهددوست در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشینه درخشان علمی شهرستان دشتی اظهار داشت: ما امروز میراث‌دار مجاهدت علما و بزرگان این دیار هستیم، اما متأسفانه نام و یاد بسیاری از این شخصیت‌ها، به‌ویژه در میان نسل جوان، آن‌گونه که شایسته است شناخته نشده است.

وی در پایان اعلام کرد: کنگره بزرگداشت علما و مفاخر شهرستان دشتی برگزار خواهد شد تا ضمن معرفی شخصیت، خدمات و مجاهدت‌های علمی و معنوی بزرگان این شهرستان، نسل جوان با این میراث ارزشمند بیشتر آشنا شود.

کد مطلب 6949974

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