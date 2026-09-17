انهدام پهپاد MQ-۹ ارتش آمریکا توسط پدافند هوایی سپاه در آسمان قشم

به گزارش خبرنگار مهر ساعت ۱۰:۱۲ صبح امروز، یک فروند پهپاد پیشرفته MQ-۹ متعلق به ارتش تروریستی ایالات متحده آمریکا که در حال نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران در منطقه عمومی جزیره قشم بود، توسط آتش سامانه‌های نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منهدم شد.

بر اساس این گزارش، عملیات رهگیری و انهدام این پرنده متجاوز در چارچوب شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور و با تکیه بر توانمندی‌های بومی سامانه‌های راداری و موشکی صورت گرفت.