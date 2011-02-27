فرشهای دستباف چینی در بازارهای ایران

اکبر هریسچیان در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر فرش‌های تولیدی دیگر کشورها در خیابان‌های شهر به فروش می‌رسند در حالی که دو میلیون نفر به طور مستقیم در صنعت فرش دستباف کشور مشغول به فعالیت هستند و هر تعداد بازار کار برای آنها لاغرتر و کم سفارش‌تر شود، این افراد در مضیقه بیشتری قرار می‌گیرند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش افزود: به دلایل بالا بودن قیمت تمام شده فرش های ایرانی نسبت محصولات دیگر کشورها، دستبافته های آنها به دلیل جذابیت قیمت، به صورت غیررسمی وارد بازار ایران می‌شود، در حالی که ایران سالانه تورم 10 تا 20 درصدی دارد، بنابراین قیمت تمام شده فرش‌های ایرانی گرانتر از فرش تولیدی در این کشورها است.

وی تصریح کرد: در این میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید با واردات فرش‌های دستبافی که به صورت غیررسمی وارد کشور می‌شوند برخورد کند.

هریسچیان به تاثیرات منفی قاچاق کالا بر اقتصاد ملی و ضررهایی که به دولت وارد می شود، اشاره کرد و اظهار داشت: واردات غیررسمی آثار منفی بر سیاست‌های اجرایی دولت دارد، چراکه دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور، غالبا سیاست‌های حمایت از صنایع داخلی را اتخاذ می کند؛ این درحالی است که کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند، به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی قیمتی پایین‌تر ازکالاهای تولید داخلی دارند. در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازرهای داخلی دشوار می شود و چه بسا به زیان دهی، ورشکستگی و در نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعت بیانجامد.

به گفته هریسچیان، کالای قاچاق با گسترش اقتصاد زیرزمینی، فشار مالیاتی را بر بخش رسمی وارد کرده و با کاهش فروش، درآمد آنان را کاهش می ‌دهد و از این طریق، تولید داخلی مورد تهدید قرار می‌گیرد.

وی، سقوط اشتغال زایی را یکی از مهمترین پیامدهای واردات غیررسمی کالا معرفی کرد و افزود: این پدیده موجب بیکاری افراد مشغول به کار در واحدهای تولیدی می شود و رکود فعالیت‌های صنعتی را به دنبال خواهد داشت. به تبع ایجاد رکود جریان آتی سرمایه گذاری را نیز دچار اختلال می کند. بنابراین، ورود کالای قاچاق، تهدیدی برای تولیدات داخلی است که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف اظهار داشت: قاچاق کالا همچنین بر بازار ارزی کشور اثرات منفی دارد، به این معنا که به علت افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد جهت واردات غیرقانونی کالا، موجب بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شده و نرخ ارز را افزایش می دهد که این امر فشارهای زیادی را به پول رسمی کشور وارد می کند و با خود آثار تورمی زیادی ایجاد می کند.