آیت الله مکارم رحلت آیت الله سید محمدعلى حکیم را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهردر قم، درپیام این مرجع تقلید آمده است: فقدان اسف‌انگیز عالم ربانى و فقیه بزرگوار حضرت آیت الله آقاى حاج سید محمدعلى حکیم (قدس سره الشریف) را به حوزه علمیه نجف اشرف مخصوصا بیت مرحوم آیت الله العظمى حکیم و بالخصوص فرزند برومند ایشان فقیه بزرگوار حضرت آیت الله سید محمدسعید حکیم (دامت برکاته) صمیمانه تسلیت عرض مى‌کنم.



در بخش دیگری از این پیام تصریح شده است: آن عالم بزرگوار که از این بیت عریق برخاسته بود عمرى را براى خدمت به عالم تشیع و علوم اهل‌بیت صرف کرد و به جوار رحمت الهى پیوست.



براى همه بازماندگان مخصوصا بیت شریف حکیم و فرزند بزرگوار آن فقید سعید صبر و اجر فراوان و براى آن فقید سعید علوّ درجات از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

