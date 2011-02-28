مردم بوشهر 118 هزار نامه به رئیس جمهور نوشتند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حسین جهانبخش بعد از ظهر دوشنبه در جریان بازدید از ستاد تلخیص نامه های مردمی اظهار داشت:هم اکنون این نامه ها در ستاد تلخیص نامه های مردمی درحال بازگشایی و بررسی است.

وی افزود: نامه ها پس از بازگشایی و شماره گذاری وارد شبکه سامد می شوند تا مسئولان آنها را پیگیری کنند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه از ابتدای سفر رئیس جمهور به استان تاکنون 200 نفر مشغول رسیدگی به نامه های مردم هستند، گفت: 10 روز بعد از ثبت نهایی نامه ها در شبکه سامد به آنها پاسخ داده می شود.

مردم استان بوشهر 27 و 28 بهمن سال جاری میزبان هشتاد و ششمین سفر استانی و سومین سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به این استان بودند.