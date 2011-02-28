  1. استانها
  2. بوشهر
۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۲۲

جهانبخش:

مردم بوشهر 118 هزار نامه به رئیس جمهور نوشتند

مردم بوشهر 118 هزار نامه به رئیس جمهور نوشتند

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر گفت: مردم استان در سفر سوم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان بوشهر 118هزار نامه به رئیس جمهور نوشتند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حسین جهانبخش بعد از ظهر دوشنبه در جریان بازدید از ستاد تلخیص نامه های مردمی اظهار داشت:هم اکنون این نامه ها در ستاد تلخیص نامه های مردمی درحال بازگشایی و بررسی است.

وی افزود: نامه ها پس از بازگشایی و شماره گذاری وارد شبکه سامد می شوند تا مسئولان آنها را پیگیری کنند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه از ابتدای سفر رئیس جمهور به استان تاکنون 200 نفر مشغول رسیدگی به نامه های مردم هستند، گفت: 10 روز بعد از ثبت نهایی نامه ها در شبکه سامد به آنها پاسخ داده می شود.

مردم استان بوشهر 27 و 28 بهمن سال جاری میزبان هشتاد و ششمین سفر استانی و سومین سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به این استان بودند.

کد مطلب 1263629

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها