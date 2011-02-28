۹ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۱۶

سردار مومنی:

ایران جزو چند کشور اول دنیا در تعداد حوادث رانندگی است

قم - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، ایران را از لحاظ تعداد حوادث رانندگی جزو چند کشور اول دنیا عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسکندر مومنی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی، ترافیک را یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های کشور و نیز ایمنی و انضباط را در دو عامل مهم این عرصه دانسته و اظهار داشت: هرچند میزان سوانح و تلفات رانندگی طی چندین سال اخیر کنترل خوبی شده، اما بازهم متاسفانه به طور سالیانه در کشور 23 هزار در سوانح رانندگی کشته و 270 هزار نفر مجروح و مصدوم می‌شوند که این نرخ بالایی بوده و در این زمینه جزء چند کشور اول جهان هستیم‌.

وی با اعلام نارضایتی از وضعیت موجود افزود: اگر به همین روال پیش برویم، میزان خودروها و تقاضای سفر تا ده سال آینده سه برابر می‌شود و مشکل ساز می‌شود.

در صدد افزایش کارهای فرهنگی هستیم

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در ادامه با بیان برخی عوامل اصلی تصادفات و تلفات مادی و معنوی این سوانح، گفت: در کنترل این تصادفات رویکرد اصلی ما توجه عوامل انسانی به عنوان یکی از عامل‌های تصادفات بوده و در صدد افزایش کارهای فرهنگی مناسب هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به جایگاه مراجع و علمای دین قطعاً راهنمایی‌های آنها برای همگان راهگشا است.

