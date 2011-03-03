زباله؛ ره آورد مردم برای جنگل های شمال

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جنگل های گلستان نیز امروزه از انباشت غیرمجاز زباله در امان نمانده و دفن زباله در جنگل، ابتدایی ترین و ساده ترین راهکار به شمار می آید تا مسئولان از دست این طلای کثیف خلاصی یابند.

روزانه هزار و 100 تن زباله در شهرها و روستاهای استان تولید می شود و از این تعداد 600 تن در روستاها و 500 تن در شهرها تولید می شود و هفت تن نیز زباله های بیمارستانی است.



سرانه تولید زباله در شهرهای استان را 750 گرم بوده که این میزان در مناطق ترکمن نشین 650 گرم در روز است.



به تاکید کارشناسان، نفوذ شیرابه‌های ناشی از زباله به سفره‌های آب زیرزمینی که آب آشامیدنی شهروندان را تأمین می‌کند، خطرناک‌تر از فاضلاب است.

انباشت زباله در برخی مناطق جنگلی گلستان درحالیست که این منطقه جزیی از جنگل های هیرکانی و خزری به شمار می آید و دفن زباله در آن پیامدهای زیست محیطی غیرقابل جبرانی به جا می گذارد.

وجود 250 روستای حاشیه جنگل گلستان

وجود 250 روستای حاشیه جنگل و کم توجهی به مدیریت پسماند در روستاها انباشت بهداشتی زباله، خطر دفن غیربهداشتی زباله در اراضی جنگلی را تشدید کرده است و نیاز است در این زمینه تدبیر اصولی صورت گیرد.

از سوی دیگر، کمبود کارخانه های کمپوست زباله در مناطق شهری گلستان، موجب شده تا همچنان انباشت زباله در مناطق جنگلی گلستان ادامه داشته باشد.

عرصه های جنگلی گلستان به عنوان بخشی از جنگلهای شمال هستند که به جنگلهای رویشی و هیرکانی شهرت دارند و به برکت رطوبت ناشی از دریای خزر، تکمیل یافته اند و متعلق به اواخر دوره سوم زمین شناسی است.

عرصه های جنگلی گلستان و شمال ایران به عنوان کهن ترین جنگلهای شمال به شمار می روند که تاکنون بیش از 80 گونه درختی شامل پهن برگ، چهار گونه سوزنی برگ و 50 گونه درختچه ای در این عرصه ها شناسایی شده است.



جانواران نادر در خطر انقراض

به تاکید کارشناسان، یکی از عوارض انباشت زباله در جنگل، افزایش جمعیت حشرات و بروز آلودگی در محیط زیست است و جانورانی نظیر گوزن، آهو و شغال ممکن است از زباله تغذیه کنند که نتیجه آن تجمع مواد سمی در کبد جانور است که احتمال دارد جانوران نادر در خطر انقراض قرار گیرند.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان به مشکل دفن ذباله ها اشاره کرد و گفت: در 20 کیلومتری شهرستان آق قلا زمینی را برای دفن زباله ها خریداری شده است و زباله ها در ابتدای جاده امیرآباد بارگیری و سپس به انجا منتقل می شوند.



حمید سلامتی اضافه کرد: متاسفانه نخاله های ساختمانی هنوز در شهر است، اما در گرگان دیگر چیزی به عنوان دپو زباله نداریم و در شهرهای دیگر نیز اگر بارگیری یا دپو می شود بدون مجوز منابع طبیعی است.

وی در ادامه افزود: در استان451 هزار و 700 هکتار جنگل وجود دارد که 250هزار هکتار ان جنگلهای تجاری یا صنعتی،120هزار هکتار جنگلهای حفاظتی و احیایی، و 73 هزار هکتار در دست کاشت هستند.

وی وجود تعداد زیاد روستاها، دام و مردم در جنگل را از عوامل تخریب جنگلها دانست و گفت: اگر فرهنگ سازی صورت نگیرد تخریب جنگلها بیشتر می شود و متاسفانه سرمایه گذاری بالایی در امر فرهنگ سازی نداشته ایم.

وی افزود: از 250 هزار هکتار جنگلهای صنعتی و تجاری 180 هزار هکتار طرح جنگلداری دارد و میزان برداشت قانونی 130هزار متر مکعب است که این میزان برداشت از تولید سالانه کمتر است و لطمه ای به توسعه جنگل نمی زند.

وی ادامه داد: چوب های برداشت شده عمر مفید خود را از دست داده اند یا درختهایی هستند که سایه اندازی دارند.

بوی بد، نفوذ شیرابه ها، بروز آتش سوزی و از بین رفتن وحوش را از جمله پیامدهای زیست محیطی انباشت زباله جنگل است و دپوی زباله در برخی مناطق جنگلی گلستان چهره این مناطق زیبا را زشت و زننده و پیامدهای زیست محیطی را افزایش داده است.

گلستان 450 هزار هکتار جنگل دارد.