70 هزار نفر در گلستان فرش می بافند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا غلامی شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاح کارگاه تابلو فرش در روستای قازانقایه در شهرستان مراوه تپه افزود: به منظور ایجاد اشتغال، درآمد و حفظ هنر ایرانی در راه اندازی چنین مجتمع هایی کمک کرده و تسهیلاتی به آنان اختصاص خواهیم داد.

فرماندار مراوه تپه نیز افزود: بحث اشتغال در کنار مسکن یکی از اولویتهای مهم دولت خدمتگزار است.

علی اصغر کرمانی، با اشاره به تأثیر بنگاههای زودبازده گفت: توسعه بنگاههای زودبازده، صنایع دستی و کشاورزی باعث دگرگونی منطقه خواهد شد.



وی با اشاره به استعدادهای موجود در شهرستان مراوه تپه افزود: شهرستان مراوه تپه استعدادهای خوبی در زمینه صنایع دستی دارد که جایگاه ملی و بین المللی پیدا کرده و باید زمینه های رشد آن را فراهم کنیم.

محمدحسین ایفایی القلندی مدیر مجتمع تولید تابلو فرش گفت: این مجتمع در زمینی به مساحت دو هزار و 37 متر و در کارگاههایی به مساحت 900 مترمربع و با 300 میلیون تومان اعتبار راه اندازی شد.

وی افزود: 99 بافنده مراحل چله کشی، پرچم زنی، بافندگی، رنگرزی و مراحل دیگر را انجام می دهند.