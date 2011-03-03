فرهنگ تجلیل از معلمان در فضای شهروندی نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: به منظور کیفیت بخشی به مراسم بزرگداشت هفته معلم در استان، ستاد بزرگداشت مقام و منزلت معلم در استان تشکیل شده است.

وی خاطر نشان کرد: تقدیر از مدیران، معلمان مازندران در سال تحصیلی جاری از سوی دانش آموزان نیز صورت می گیرد به گونه ای که دانش آموزان در معرفی معلم نمونه کلاسشان دخیل هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به وجود چالش های پیش روی در عرصه تعلیم و تربیت تصریح کرد: همایش ملی چالش های آموزش و پرورش در مازندران برگزار می شود.

امیری با بیان اینکه پیش بینی می شود 500 هزار فرهنگی نوروز 90 از امکانات اسکان فرهنگیان مازندران بهره مند شوند یادآور شد: مازندران به واسطه قرارگیری در مسیر بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) هر ساله میزبان گردشگران فراوانی از اقصی نقاط کشور است.

وی با تاکید بر حمایت بیشتر استانداری مازندران برای مناسب سازی اماکن اسکان فرهنگیان در استان افزود: مدارس طرح اسکان که به فرهنگیان کشور در ایام نوروز داده می شود از امکانات مناسب اقامتی برخوردار خواهند شد.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران نیز با تاکید بر نظارت بیشتر کمیته بازرسی ستاد تسهیلات سفر مازندران بر مدارس طرح اسکان مازندران گفت: حمایت های مالی استانداری و ستاد تسهیلات سفر مازندران به طرح اسکان مدارس در سال جاری افزایش خواهد یافت.

ولی الله فرزانه افزود: مراسم بزرگداشت مقام و منزلت معلم در اردیبهشت 89 باشکوه تر از سال جاری برگزار می شود.

علی اصغر طبری، معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش مازندران نیز با اشاره به تجلیل از پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت در هفته معلم سال 90 گفت: یادواره شهدای فرهنگی مازندران در هفته بزرگداشت معلم برگزار می شود.

حسن علی شیری، معاون پشتیبانی و منابع انسانی آموزش و پرورش مازندران با اشاره به رشد 50 درصدی اسکان فرهنگیان کشور، نوروز 89 نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: 500 مدرسه با چهار هزار کلاس آماده اسکان فرهنگیان کشور است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود بالغ بر 500 هزار فرهنگی کشور از طرح اسکان فرهنگیان مازندران در نوروز 90 استفاده کنند اظهار داشت: اجرای مناسب طرح اسکان فرهنگیان مازندران در نوروز 90 نیازمند 500 میلیون تومان اعتبار است.

مازندران دارای سه میلیون نفر جمعیت است.