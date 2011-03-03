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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۹

در اسفند جاری؛

2 کنسرت در تبریز برگزار می شود

2 کنسرت در تبریز برگزار می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از برگزاری دو کنسرت در اسفند جاری در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد دادی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: دو کنسرت توسط دو گروه "ایپک" و "پیانو – موغام ارک" اسفندماه سال جاری در تبریز اجرا می شود.

دادی در مورد اهداف برگزاری این کنسرت ها گفت: اجراهای عمومی موسیقی استان با هدف بسط و ترویج موسیقی اصیل، فاخر و ارزشمند در جامعه برگزار می شود.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی افزود: کنسرت موسیقی گروه "ایپک" به سرپرستی "علیرضا کاظمی" 12 و 13 اسفندماه جاری در تالار اقبال آذر مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن تبریز برگزار می شود.

دادی افزود: کنسرت موسیقی اصیل آذربایجانی گروه "پیانو – موغام ارک" نیز به سرپرستی "آیدین کاشف" از 18 تا 20 همین ماه در تالار پتروشیمی تبریز اجرا می شود.

کنسرتهای یاد شده با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در تبریز اجرا می شوند. 

کد مطلب 1265977

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