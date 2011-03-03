2 کنسرت در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد دادی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: دو کنسرت توسط دو گروه "ایپک" و "پیانو – موغام ارک" اسفندماه سال جاری در تبریز اجرا می شود.

دادی در مورد اهداف برگزاری این کنسرت ها گفت: اجراهای عمومی موسیقی استان با هدف بسط و ترویج موسیقی اصیل، فاخر و ارزشمند در جامعه برگزار می شود.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی افزود: کنسرت موسیقی گروه "ایپک" به سرپرستی "علیرضا کاظمی" 12 و 13 اسفندماه جاری در تالار اقبال آذر مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن تبریز برگزار می شود.

دادی افزود: کنسرت موسیقی اصیل آذربایجانی گروه "پیانو – موغام ارک" نیز به سرپرستی "آیدین کاشف" از 18 تا 20 همین ماه در تالار پتروشیمی تبریز اجرا می شود.

کنسرتهای یاد شده با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در تبریز اجرا می شوند.