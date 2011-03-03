جزئیات دور چهارم سفرهای استانی/ ادغام وزارتخانه ها از سال آینده

سید مجتبی ثمره هاشمی در حاشیه دیدار با دانشجویان مرکز تربیت معلم علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دور چهارم سفرهای استانی رئیس جمهوری بعد از پایان سفرهای دور سوم و از ابتدای سال 90 آغاز خواهد شد.

وی در مورد جزئیات سفرهای دور چهارم عنوان کرد: یکی از مهم ترین ویژگی های این سفرها گستردگی بیشتر آنها است.

دستیار ارشد رئیس جمهوری با بیان اینکه زمان اقامت رئیس جمهوری و وزرا در دور چهارم سفرهای هیئت دولت طولانی ترخواهد بود خاطر نشان کرد: همچنین تعداد سفرهای رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در داخل استان زیادتر خواهد شد.

ثمره هاشمی با اشاره به استفاده از تجربیات سه دوره سفرهای استانی دولت در دور چهارم سفرها یادآور شد: همچنین تجربیات و برنامه های جدیدی نیز برای سفر چهارم هیئت دولت در دستور کار قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد برنامه های دولت برای ادغام وزارتخانه ها خاطر نشان کرد: این موضوع در هیئت دولت در حال پیگیری است.

دستیار ارشد رئیس جمهوری با اشاره به اینکه مجلس به دولت تکلیف کرده است که تعداد وزارتخانه ها را کم کند گفت: در حال حاضر مطالعات کارشناسی در این زمینه در حال انجام است که سال آینده برنامه دولت در این زمینه مشخص و اعلام خواهد شد.

ثمره هاشمی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر پیرامون اخبار برخی سایت ها مبنی بر تغییرات در بدنه دولت عنوان کرد: من چیزی از این خبرها نشنیده ام که باید به این سایت ها مراجعه کنم و ببینم که چه نوشته اند.