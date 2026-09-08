به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا سه شنبه شب افزود: ارتش تروریست آمریکا تهدید کرده است که سه فروند نفتکش ایرانی را هدف قرار خواهد داد.



وی افزود: در صورت هرگونه تعرض به کشتی‌های ایرانی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پایگاه‌ها و منافع آمریکا را در منطقه به شدت هدف قرار خواهند داد.