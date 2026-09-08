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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۳

در صورت تعرض به کشتی‌های ایرانی، منافع آمریکا را هدف قرار می‌دهیم

در صورت تعرض به کشتی‌های ایرانی، منافع آمریکا را هدف قرار می‌دهیم

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد: در صورت هرگونه تعرض به کشتی‌های ایرانی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پایگاه‌ها و منافع آمریکا را در منطقه به شدت هدف قرار خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا سه شنبه شب افزود: ارتش تروریست آمریکا تهدید کرده است که سه فروند نفتکش ایرانی را هدف قرار خواهد داد. 

وی افزود: در صورت هرگونه تعرض به کشتی‌های ایرانی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پایگاه‌ها و منافع آمریکا را در منطقه به شدت هدف قرار خواهند داد.

کد مطلب 6941685

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    نظرات

    • جلالی IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      2 0
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      سلام، چاه های نفت منطقه را بزنید،،، نتیجه خیلی بهتری حاصل میگردد، چرا نمیگذارید قیمت نفت بالاتر از دویست دلار در هر بشکه برسد؟؟؟؟
    • ایرانی IR ۰۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      2 0
      پاسخ
      خسته نباشید.
    • IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      1 0
      پاسخ
      تهدید کردن و اخطار دادن را لطفا کنار بگذارید و فقط متجاوزان آمریکا را سرجایشان بنشانید.

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