10 هزار طرح خودکفایی اشتغال در کمیته امداد زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، بهرام ولی زاده ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در حال حاضر 10 هزار طرح خودکفایی و اشتغال در 140 رشته شغلی در سطح استان در حال اجراست.

ولی زاده با تأکید بر اینکه رویکرد جدید کمیته امداد در راستای برنامه های تحولی خود ایجاد اشتغال پایدار و خودکفا کردن خانواده ها است، اظهار داشت: با اجرای چنین طرح هایی خانواده های تحت پوشش به مرحله خودکفایی رسیده و از چرخه خانواده های تحت پوشش دائمی خارج می شوند.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای این طرح تا کنون پنج هزار نفر که استعداد اجرای طرح های خودکفایی اشتغال را دارند شناسایی شده اند و در برنامه ریزی سه ساله ای که صورت گرفته مشغول به کار خواهند شد.

بیمه های اجتماعی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد توسعه می یابد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)، گسترش و ایجاد بیمه های اجتماعی را از جمله ضرورت های ایجاد اشتغال پایدار دانست و افزود: امسال سعی کرده ایم تا تمام طرح های اشتغال این کمیته پیش از پایان سال تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار بگیرد.

ولی زاده ادامه داد: یکی از رویکردهای کمیته، مشارکت دادن خانواده ها در کارهایی است که توسط کمیته امداد انجام می شود و با بهره گیری از طرح های اشتغال، ظرفیت درآمدی مناسبی برای خانواده ها با همکاری حامیان طرح اکرام ایجاد شده و می شود.

وی با اشاره به برگزاری جشن نیکوکاری در روز 19 اسفند ماه گفت: 500 پایگاه جمع آوری کمک های مردمی به صورت ثابت و سیار در سطح استان پیش بینی شده است و امسال 300 پایگاه نیز در مدارس استان برپا می شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت: "سیره علوی، احسان نبوی و جشن نیکوکاری" شعار امسال کمیته امداد امام خمینی (ره) است و مردم استان می توانند طی هفته احسان و نیکوکاری که از 14 تا 20 اسفند ماه خواهد بود کمک های خود را به پایگاه های کمیته امداد ارائه دهند.

ولی زاده بر نقدی بودن کمک های ارائه شده توسط مردم تأکید کرد و گفت: جهت رعایت کرامت و عزت نفس و شأن خانواده های نیازمند بهتر است کمک ها به صورت نقدی باشد و در غیر اینصورت هدایای نقدی نو و قابل استفاده باشد.

وی تصریح کرد: هدایای نقدی پس از پایان جشن با رعایت شأن و عزت نفس خانواده های نیازمند به حساب بانکی آنها واریز می شود و هدایای غیر نقدی نیز پس از تفکیک و قیمت گذاری، به تناسب نیاز خانواده ها پیش از پایان سال در میان آنان توزیع می شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) یادآور شد: شماره حساب سیبای 0104994000002 بانک ملی آماده دریافت وجوه نقد خیرین و سایر مردم است و همچنین شماره تلفن های 7270868 و 7278195 و سامانه پیام کوتاه 3000990006 جهت پاسخگویی و دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات مردم عزیز استان فعال است.

100 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد استان زنجان هستند

ولی زاده تعداد افراد تحت پوشش کمیته در سطح استان را 50 هزار نفر عنوان کرد و افزود: 23 هزار خانوار با جمعیت 50 هزار نفر تحت پوشش دائم کمیته امداد بوده و 50 هزار نفر نیز در قالب اقشار نیازمند از خدمات مقطعی کمیته بهره مند می شوند.

وی ادامه داد: این تعداد کمتر از پنج درصد جمعیت استان است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: 866 روستا در استان زنجان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارد و 17 هزار نفر نیز در شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت تحت پوشش بیمه های درمانی این کمیته هستند.

ولی زاده با اشاره به کمک معیشت پرداخت شده به خانواده های تحت پوشش اظهار داشت: ماهانه 900 میلیون تومان کمک نقدی به خانواده های تحت پوشش کمیته پرداخت می شود که این امر پیش از مهر ماه امسال هر دو ماه یکبار پرداخت می شد.

5 میلیارد تومان از طریق مشارکتهای مردمی در اختیار کمیته امداد استان زنجان قرار گرفت

وی از دریافت پنج میلیارد تومان از محل مشارکت های مردمی در ابعاد مختلف از جمله طرح اکرام خبر داد و گفت: در حال حاضر دو هزار و 700 نفر فرزندان ایتام تحت پوشش شش هزار حامی قرار دارند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: هزار و 100 فقره کمک هزینه ازدواج و جهیزیه، طی 9 ماهه اول سالجاری انجام شده است.