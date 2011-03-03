حضور 7 تیم خارجی در مسابقات بین المللی کشتی جام یادگار امام

محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: تیم‌های روسیه، آذربایجان، قرقیزستان، ترکیه، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، در این رقابت‌ها حضور دارند و تیم ملی جمهوری اسلامی ایران به اتفاق یک تیم از استان قم مقابل حریفان به روی تشک می‌روند.



وی در ادامه از رقابت 166 کشتی گیر در این جام خبر داد و اظهار داشت:83 کشتی گیر خارجی و 83 کشتی گیر داخلی در این رقابت‌ها حضور دارند که از بین تیم‌های خارجی تیم قرقیزستان با 24 کشتی گیر و تیم قزاقستان با 4 کشتی‌گیر به ترتیب با بیشترین و کمترین نفرات در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.



رئیس هیئت کشتی استان قم ادامه داد: تیم ملی جمهوری اسلامی ایران با 74 کشتی گیر و تیم استان قم نیز با 9 کشتی گیر مقابل حریفان به میدان می‌روند.



وی افزود: روسیه با 9 کشتی‌گیر، آذربایجان با 10 کشتی‌گیر، ترکیه با 18 کشتی گیر، ارمنستان با 12 کشتی‌گیر، ترکمنستان با 10 کشتی‌گیر در این رقابت‌ها حضور پیدا می‌کنند.



حلوایی در خصوص زمان ورود تیم‌های خارجی به استان قم گفت: تیم‌های ترکیه، آذربایجان، و قرقیزستان و ارمنستان صبح پنج شنبه وارد قم شدند و تیم‌های ترکیه و قزاقستان عصر پنج‌شنبه و تیم ترکیه نیز صبح جمعه در محل هتل خورشید قم اسکان پیدا می کنند.



وزن کشی کشتی‌گیران در سه وزن اول روز جمعه انجام می گیرد



محسن حلوایی در خصوص وزن کشی کشتی گیران در این مسابقات گفت: وزن کشی در سه وزن اول (55 ، 66 و 96 ) روز جمعه 13 اسفند و وزن کشی چهار وزن دوم ( 60 ، 74 ، 84 و 120 ) روز شنبه 14 اسفند ماه انجام می‌گیرد.



خاطرنشان می‌شود سی و یکمین دوره پیکارهای بین المللی کشتی فرنگی جام فجر طی روزهای شنبه 14 و یکشنبه 15 اسفندماه به مدت 2 روز در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار می‌شود.