زیباسازی مبلمان شهری گرگان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، زهرا نورا صبح یکشنبه در نشست این شورا با بیان این مطلب که توسعه و مشارکت مردمی نقش به سزایی در پیشبرد اهداف شهرداری و بهبود وضعیت شهری دارد، خاطر نشان کرد: ایجاد فضای با نشاط در شهر تنها با مشارکت شهروندان و استفاده از ایده ها و خلاقیت های آنان امکان پذیر خواهد بود.

این عضو شورای شهر گرگان در ادامه ایمن سازی وسایل ورزشی پارک ها، تعمیر و بازسازی سرویس های بهداشتی در ایام نوروز، پاکسازی ورودی های شهر، رنگ آمیزی پانل ها و سرعت گیرها، برپایی جایگاه جهت عرضه مستقیم میوه و تره بار و فرآوردهای کشاورزی را از اقدامات ضروری شهرداری در ایام نوروز دانست.

وی یادآور شد: نصب تابلوهای راهنما در محل‌های لازم برای رفاه حال مسافران نوروزی از سوی شهرداری‌ می تواند گام موثری در معرفی جاذبه های فرهنگی و گردشگری شهر باشد.

نماینده گلستان در شورای عالی استان ها از الزام شهرداری ها برای اجرای برنامه های جامع استقبال از بهار و نوروز خبر داد.

نورا گفت: به منظور فراهم کردن شرایط مطلوب برای شهروندان و مسافران نوروزی اجرای برنامه های ویژه نوروزی در دستور کار شهرداری ها قرار گرفت.

وی با اشاره به تصویب اجرای این طرح در بیست و یکمین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی کلان شهرها افزود: یکی از مهم ترین وظیفه شهرداری ها و شوراهای اسلامی در روزهای پایانی سال ایجاد بستر مناسب جهت رفاه حال شهروندان در روزهای پایانی سال و استقبال از مراسم سال نو است.