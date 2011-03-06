تشکل های زیست محیطی کشور فعال نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی بصیری پیش از ظهر یکشنبه در نشست تخصصی مرتعداری ایران در دانشگاه علوم کشاورزی گرگان افزود: در دنیا جوامعی پیشرفته تر هستند که تعداد NGOهای آنها بیشتر و فعال تر باشد.

وی اظهار داشت: نباید فرض شود متولی منابع طبیعی فقط وزارت کشاورزی است، در واقع خود وزارت کشاورزی مخرب منابع طبیعی و مراتع است.

وی خاطرنشان کرد: تشکلهایی که در گذشته داشتیم و خراب شده و تشکلهای جدید هم جایش را نگرفته است و دانشگاهیان نقش مهمی در این زمینه دارند و باید فعال شوند.

بصیری گفت: ما توانستیم از طریق وزارت علوم تعاونیهایمان را جزو انجمن مرتع داری ایران کنیم و هدف ما این است که همه دست اندرکاران مرتع چه دانشگاهیان و چه کارشناسان نحقیقات و چه مرتعداران همه همکاری کنند تا بتوانند صدای مرتع را به گوش مسئولان برسانند.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد و شروع یک کار پنج درصد کار است و حمایت از آن کار 95درصد کار است و باید از مرتع حمایت همه جانبه کرد و امیدوارم با حمایت همه جانبه بتوانیم این نقش را ایفا کنیم.

رئیس انجمن مرتع داری کشور گفت: در رابطه با رشته مرتع باید جدی کار شود و یکی از جاهای کار کردن انجمنهای علمی است و توان آن باید به نحوی بالا رود که بتواند صدای علاقمندان به محیط زیست را به گوش مسئولان و مردم رساند و آموزش عمومی را طوری توسعه داد که همه مردم درک اکوسیستم را داشته باشند و آن را بشناسند.



وی افزود: در رابطه با مرتع تاکنون همیشه صحبت از تولید علوفه و دام داشتیم که بخش کوچکی از مسائل مرتع است در حالی که در دنیا مسائل دیگری مطرح است و مسائل دیگری وجود دارد و به دلیل اینکه مادی و ملموس نیست به آنها توجه نمی شود.

مرتع خوب موجب تنوع زیستی می شود

وی ادامه داد: پایدارترین نحوه بهربرداری از سرزمین بهره برداری از مراتع است، به طوری که مرتعی که چند هزار سال از آن بهربرداری شده هنوز هم مرتع است با اینکه اصول علمی آن رعایت نمی شود و مراتع اگر به طور اصولی نگهداری شود هرگز تخریب نمی شود.

بصیری افزود: در منابع پایدارترین نحوه بهره برداری از سرزمین، بهره برداری از مرتع است در صورتیکه یک زمین کشاورزی بعد از سالها با عدم رعایت اصول بهره برداری تخریب شده و قابل استفاده نیست ولی مرتع حتی بسیار فقیرش، بازهم مرتع است و مرتع خوب حفظ و ایجاد تنوع زیستی می کند.

بصیری در ادامه به مسائل مربوط به حفظ آب و خاک پرداخت و گفت: بیشتر آبخیزهای ما مرتع است و اگر مراتع را درست

مدیریت کنیم دیگر نیازی به آبخیزهایی که خود ایجاد تخریب می کند نداریم.

رئیس انجمن مرتع داری ایران بیان داشت: در ایران متداول است با بودجه ای که گرفته می شود چیزی نشان بدهیم مثلاً سازه ای درست کنیم، خانه ای بسازیم و...، در صورتی که می توان در منابع طبیعی بسیار اشتغال پایدار ایجاد کرد، مسائلی از قبیل داروهای گیاهی، گیاهان غذایی، ـ حفاظت آب و خاک و... ولی سازها و ساختمانها ناپایدار بوده و اشتغال کوتاه مدت ایجاد می‌کند.

دکتر بصیری افزود: دامدار باید بداند اگر مرتع را حفظ کند تنوع زیستی را بالا برده و برای خودش منفعت دارد.



رئیس انجمن مرتعداری کشور تاکید کرد: ارزشهای دراز مدت مرتع را باید برای مسئولان مطرح کنیم و در منابع طبیعی و خصوصاً در مرتع نتوانستیم صدایمان را به دولت و مردم برسانیم. ما هم می توانیم بودجه های دولت را برای منابع طبیعی استفاده کنیم اگر فعال باشیم، درباره منابع طبیعی، نشستها و سمینارهایش با تمام عزمت هیچ سرو صدایی در کشور ایجاد نمی‌شود.