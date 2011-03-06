فریاد مرگ بر آمریکا در خیابانهای کابل / مردم خروج بیگانگان را خواستار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در انفجار بمبی جاده ای در شرق افغانستان 12 نفر کشته شدند. 5 نفر از قربانیان این حادثه تروریستی که در ولایت پاکتیکا رخ داد کودک و دو نفر دیگر زن بودند.

به گفته یک مقام محلی این ولایت در این حمله همچنین 5 نفر شده اند. این افراد در حال عزیمت از شهر کویته پاکستان به منطقه ای در بخش مرزی افغانستان بوده اند.

خبرگزاری آلمان از کشته شدن 11 شبه نظامی در حمله نیروهای ناتو خبر داد. این افراد در حمله هواپیماهای ناتو به مواضع طالبان در ولایت جنوبی هلمند افغانستان کشته شدند.

طبق بیانیه ای که فرماندهی نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) منتشر کرد یکی از کشته شدگان سرکرده محلی طالبان بوده است.

رویترز نیز در گزارشی به تظاهرات صدها نفر از ساکنان کابل اشاره کرد و نوشت : معترضان با سر دادن شعار "مرگ بر آمریکا" کشته شدن غیرنظامیان در حملات نظامیان این کشور را محکوم کردند.

آنها با در دست داشتن تصاویر خونین قربانیان کودک این حملات خشم خود را از اقدامات ناتو ابراز کرده و خواستار خروج نظامیان این پیمان از افغانستان شدند.

این تظاهرات 5 روز پس از حمله خونین آمریکا به ولایت شرقی کونار که در پی آن 9 کودک بیگناه افغان جان باختند صورت می گیرد. شدت خشم مردم افغانستان از این حمله به حدی بود که "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا وادار به عذرخواهی از مردم افغانستان شد.