اولین بانوی فیزیکدان ایرانی درگذشت/ غروب مادر ستاره شناسی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، آلینوش طریان در سال 1299 در خانواده ای ارمنی به دنیا آمده و برای تکمیل تحصیلات خود به فرانسه رفت. او بعد از فارغ التحصیلی در رشته دکترای فیزیک از دانشگاه سوربن پاریس، به ایران بازگشت و به عنوان اولین استاد زن، در مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران مشغول به کار شد.

وی نخستین کسی بود که در رصدخانه دانشگاه تهران به تدریس فیزیک ستاره پرداخت. علاقه او به علم و دانش سبب شد وصیت نامه ای تنظیم کند و منزل مسکونی خود را بعد از مرگ به ارامنه جلفا و دانشجویانی که محل اسکان مناسبی ندارند ببخشد او تا سالهای اولیه انقلاب مشغول فعالیت بود.

دکتر طریان پایه ‌گذار نخستین رصدخانه فیزیک خورشیدی و نخستین تلسکوپ خورشیدی ایران و ارائه درسهای فیزیک خورشیدی و اخترفیزیک برای نخستین بار در کشور بود.

وی سالهای پایانی عمر خود را در خانه سالمندان توحید گذراند. در سال 82 از زندگی دکتر طریان فیلمی با عنوان "سوی خورشید" ساخته و در آن زندگی این نخستین بانوی استاد کرسی فیزیک ستاره در دانشگاه تهران به تصویر کشیده شد.

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در مراسمی در تاریخ 26 تیر ماه سال 1385 از وی تقدیر کرد. این مراسم به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن از زنان نمونه برگزار شده بود.

او همچنین از سوی برنامه فرزانگان صدا و سیما به عنوان چهره ماندگار در عرصه علمی معرفی می شود و در فیلم مستندی زندگی و فعالیت های علمی وی بازگو می شود.

در پاییز سال 89 پس از سالها، مراسم بزرگداشتی برای آلینوش طریان نخستین بانوی فیزیکدان ایرانی و مادر ستاره شناسی ایران در باشگاه آرارات تهران برگزار شد.

مراسم تشییع وی در روز دوشنبه 16 اسفند از کلیسای مریم مقدس برگزار می شود.