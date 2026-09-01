به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پارک کوانگ سو رئیس جشنواره بینالمللی فیلم بوسان، امروز (سهشنبه) در کنفرانس مطبوعاتی سی و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم بوسان، در اتاق بازرگانی و صنایع کره در مرکز سئول سخنرانی و از فهرست حاضران امسال رونمایی کرد.
در این نشست اعلام شد در سی و یکمین دوره جشنواره که ماه آینده برگزار میشود، ۳۱۵ فیلم به نمایش درخواهد آمد. این فهرست شامل ۲۴۶ فیلم منتخب رسمی از ۵۹ کشور است که ۹۵ فیلم از آنها اولین نمایش جهانی خود را در این جشنواره تجربه میکنند.
این فهرست که بزرگترین فهرست جشنواره از سال ۲۰۱۹ است، شامل فیلم مجید مجیدی از ایران هم است.
در این فهرست که شامل ۱۴ فیلم برتر آسیایی در بخش مسابقه بهترین فیلم جشنواره است، «غذای نیمروز» ساخته مجید مجیدی و «اولین طعم تنهایی» ساخته کارگردان چینی گو یو و نیز فیلمهایی از ازبکستان، اندونزی و تایوان جای دارند. از این میان ۱۲ فیلم اولین نمایش جهانی خود را تجربه می کنند، ۴ فیلم حاصل اولین کارگردان خود هستند و ۴ فیلم نیز ساخته فیلمسازی زن هستند.
این دوره در حالی برگزار میشود که فدراسیون بینالمللی انجمنهای تهیهکنندگان فیلم، بوسان را به عنوان یکی از ۱۷ جشنواره درجه یک خود انتخاب کرده و برنده جایزه بوسان برای بهترین فیلم، واجد حضور در اسکار برای بهترین فیلم بلند بینالمللی نیز خواهد بود. بوسان در کنار ۵ جشنواره دیگر واجد شرایط اسکار شده است: کن، برلین، ونیز، ساندنس و تورنتو.
پارک کوانگ-سو، رئیس جشنواره، در یک کنفرانس مطبوعاتی در سئول گفت: چه ما یکی از ۶ جشنواره برتر باشیم و چه یکی از ۱۷ جشنواره، بوسان هنوز از بسیاری جهات کمبودهایی دارد و مشکلات زیادی برای حل کردن وجود دارد. بزرگترین سوال ما این است که چگونه جشنواره پیشرو آسیا میتواند به یک جشنواره اصیل تبدیل شود که با واقعیت خودمان تطابق داشته باشد.
در جشنواره امسال انیمیشن تمرکز اصلی را به خود اختصاص داده و ۱۴ عنوان انیمیشن در بخشهای مختلف جشنواره پخش شدهاند. یک برنامه ویژه شامل ۱۳ فیلم که دربرگیرنده انیمیشنهای به ندرت اکران شده ژاپنی، مانند «ققنوس ۲۷۷۲ (پرنده آتشین فضایی)» ساخته تزوکا اوسامو و «متروپلیس» ساخته رینتارو است، هم در جشنواره حضور دارد.
بخش «آیکونها» که به آثار جدید کارگردانان برجسته اختصاص دارد، به رکورد ۳۵ عنوان فیلم رسیده که از این میان ۱۵ فیلم در جشنواره فیلم کن امسال به نمایش درآمدند، از جمله «فیورد» ساخته کریستین مونجیو، برنده نخل طلا و «مینوتور» ساخته آندری زویاگینتسف، برنده جایزه بزرگ.
در بخشهای مختلف جشنواره، فیلم «داستان های موازی» اصغر فرهادی، «خواب» ساخته مانی مقدم، مستند «خواب بلوطهای وحشی» ساخته مرجان خسروی، مستند بلند «در جاده با عباس کیارستمی» ساخته سیفالله صمدیان و فیلم کوتاه «فاطیما» ساخته سروش شاپوری نیز به نمایش درمیآیند.
از مهمانان امسال مگی جیلنهال از چهرههایی است که برای اولین بار به کره سفر میکند تا فیلم کوتاه «تأثیر جسمانی» را که به مناسبت صدمین سالگرد تولد مرلین مونرو ساخته شده به نمایش بگذارد. میشل یئو نیز پس از ۱۵ سال برای دریافت جایزه فیلمساز سال آسیا به جشنواره بازمیگردد و آن هوی کارگردان هنگ کنگی، جایزه کاملیا را که به زنان در سینما اهدا میشود، دریافت خواهد کرد.
ایزابل هوپرت، فن بینگبینگ و مجید مجیدی، در اولین سفر خود به کره از دیگر مهمانان این دوره هستند.
امسال درام گروهی «میز: روز و شب» ساخته کیم جونگ-کوان، جشنواره را افتتاح میکند.
سی و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم بوسان از ۶ تا ۱۵ اکتبر (۱۴ تا ۲۳ مهر) در مکانهای مختلف در سراسر بوسان برگزار میشود.
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