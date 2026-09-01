به گزارش خبرنگار مهر میثم جعفرزاده، در مراسم بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی کاشمر، با تأکید بر عزم جدی گروه مالی گردشگری برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، اعلام کرد: رویکرد ما در اجرای پروژههای خورشیدی، «روایت پیشرفت و قدرت» است و برای ما مگاواتی که بهطور واقعی به شبکه متصل میشود اهمیت دارد، نه مگاواتی که صرفاً روی کاغذ نوشته شده است.
وی با اشاره به روند شکلگیری برنامه توسعه نیروگاههای خورشیدی این مجموعه اظهار داشت: در ابتدای این مسیر، زمانی که هدفگذاری ۳۰۰۰ مگاوات مطرح شد، این عدد برای فعالان صنعت برق بسیار بزرگ بود؛ چرا که ظرفیت نیروگاههای خورشیدی کشور در آن مقطع حدود ۹۲۰ مگاوات بود و هدفگذاری جدید، بیش از سه برابر ظرفیت موجود را شامل میشد. وی افزود: امروز شاهدیم که این هدفگذاری از مرحله ایده و برنامه عبور کرده و وارد مرحله اجرا شده است.
جدیت در اجرای پروژهها با وجود چالشهای مالی
جعفرزاده با اشاره به شرایط دشوار تأمین مالی و اجرای پروژهها ادامه داد: در مقطعی که بسیاری از مجموعهها به دلیل محدودیتهای منابع مالی از ادامه مسیر منصرف شدند، عزم و اراده گروه مالی گردشگری برای ادامه این مسیر بسیار جدی بود. وی با یادآوری حمایتهای مدیران ارشد از پروژههای انرژی، تصریح کرد: این نگاه و پایبندی به قولها، نقطه قوت و نشانه جدیت مجموعه در ورود به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر بود.
مدیرعامل گروه انرژی نفت و گاز لاوان با بیان اینکه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در شرایط دشوار کشور متوقف نشده است، خاطرنشان کرد: برای مجموعه لاوان یک اصل اساسی تعریف شده است؛ یعنی تمرکز بر خروجی واقعی و اتصال به شبکه. وی با اشاره به پروژههای در حال اجرا افزود: با وجود چالشهای متعدد در حوزه صدور مجوزها، تأمین مالی و تجهیزات، روند توسعه پروژههای خورشیدی مجموعه متوقف نشده است.
پیشرفت پروژههای خورشیدی در استانهای مختلف
وی با ارائه گزارش از وضعیت عملیاتی پروژهها در نقاط مختلف کشور، اعلام کرد: در حال حاضر در پروژه دهاقان، ۱۰۰ مگاوات پایهکوبی به پایان رسیده است؛ در پروژه خورموج بوشهر ۵۰ مگاوات پایهکوبی و سازهگذاری انجام شده، در سیرجان نیز ۴۰ مگاوات و در پروژه رازی نیز ۲۰ مگاوات پایهکوبی به اتمام رسیده است.
جعفرزاده با اشاره به روند اجرای نیروگاه خورشیدی کاشمر گفت: این پروژه نمونهای از رویکرد اجرایی ماست که حتی با وجود دشواریهای انتقال تجهیزات، حتی برای یک روز متوقف نشد. وی افزود: امروز نباید این نیروگاه را صرفاً یک پروژه ۳ مگاواتی بدانیم؛ بلکه با آغاز عملیات اجرایی یک واحد ۴ مگاواتی دیگر و پیشبینی ظرفیت ۱۰ مگاواتی اضافه، ظرفیت توسعه در کاشمر میتواند به ۱۷ مگاوات و در صورت همراهی مسئولان تا بیش از ۵۰ مگاوات افزایش یابد.
بهرهبرداری از نیروگاه کاشمر در رکورد چهار ماهه
در همین راستا، پویا انصاریمهر، با اشاره به روند اجرای این پروژه اعلام کرد: نیروگاه خورشیدی کاشمر پس از انتقال به گروه مالی گردشگری و تأمین کامل سرمایه، از ابتدای امسال وارد مرحله اجرا شد و در مدت حدود چهار ماه به بهرهبرداری رسید.
وی با تشریح مراحل اجرایی اظهار داشت: از آمادهسازی سایت و کوبیدن پایهها تا نصب پنلهای خورشیدی، کابلکشی و نصب پستهای کمپکت و در نهایت اتصال به شبکه با هماهنگی وزارت نیرو، تمامی مراحل با مدیریت مجموعه و تلاش پیمانکاران طی شد. انصاریمهر تأکید کرد که اجرای این پروژه در یکی از دشوارترین شرایط کشور انجام شده و این موفقیت، گامی مؤثر در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در منطقه و کشور است.
نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی کاشمر با هدف کمک به تأمین پایدار انرژی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، با حمایت گروه مالی گردشگری بانک گردشگری و اجرای گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان به شبکه برق متصل شد.
این پروژه، نخستین گام از مسیر راهبردی «ایران روشن» محسوب میشود؛ مسیری که گروه مالی گردشگری با تمرکز بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دنبال میکند و شرکت لاوان نیز بهعنوان بازوی اجرایی، توسعه پروژههای خورشیدی و افزایش ظرفیت برق پاک را در دستور کار استراتژیک خود قرار داده است.
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