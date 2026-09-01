به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیل‌خواه بعدازظهر سه‌شنبه در نشست شورای اداری استان قزوین اظهار کرد: فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در قزوین از سال ۱۳۷۲ آغاز شده و تاکنون میزبان سرمایه‌گذاران از ۲۸ کشور جهان بوده‌ایم.

وی افزود: مجموع سرمایه‌گذاری خارجی مصوب استان از سال ۱۳۷۲ تا پایان مردادماه امسال حدود ۲ میلیارد و ۳۴۶ میلیون دلار بوده و اجرای این پروژه‌ها زمینه اشتغال حدود ۷ هزار نفر را فراهم کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین با اشاره به روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر گفت: حدود ۳۵ درصد از مجموع سرمایه‌گذاری خارجی مصوب استان طی سه سال اخیر محقق شده است که نشان‌دهنده شتاب گرفتن روند جذب سرمایه‌های خارجی در قزوین است.

خلیل‌خواه ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز حدود ۸۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان به تصویب رسیده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به ۲۰۰ میلیون دلار برسد.

وی با اشاره به حوزه‌های فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در قزوین بیان کرد: صنایع بهداشتی، غذایی، پلیمری، تولید خودرو، صنایع چوب و گردشگری از مهم‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در استان هستند.

ظرفیت گردشگری قزوین برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین با اشاره به ثبت جهانی الموت و توسعه ظرفیت‌های گردشگری استان گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود، انتظار می‌رود در سال‌های آینده حمایت بیشتری از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری صورت گیرد و سهم این بخش از جذب سرمایه افزایش یابد.

خلیل‌خواه همچنین از پیگیری برای راه‌اندازی شهرک سرمایه‌گذاری خارجی در استان خبر داد و گفت: هیئت سرمایه‌گذاری خارجی طی دو ماه گذشته در قزوین حضور یافت و یکی از مصوبات مهم این سفر، تشکیل شهرک سرمایه‌گذاری خارجی بود.

وی افزود: این شهرک با برخورداری از ظرفیت‌هایی همچون فناوری نانو و زیست‌فناوری، مرکز داده پیشرفته و امکانات تحقیقاتی در حوزه علوم شناختی، با هدف جذب شرکت‌های دانش‌بنیان، انتقال فناوری و توسعه سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد شد.

۲۵ طرح سرمایه‌گذاری بدون نام در قزوین آماده ارائه به سرمایه‌گذاران

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین با اشاره به ظرفیت «مجوزهای بی‌نام» برای تسهیل سرمایه‌گذاری اظهار کرد: بیش از ۲۵ پروژه و مجوز بی‌نام در استان آماده شده که پس از تکمیل مراحل قانونی، در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت.

خلیل‌خواه گفت: از این تعداد، ۱۲ مجوز در حوزه گردشگری شناسایی شده که مطالعات اولیه و زیرساخت‌های مورد نیاز آنها از جمله آب، برق و سایر نیازمندی‌ها مشخص و فراهم شده است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند مجوزهای بی‌نام دارای ظرفیت سرمایه‌گذاری را شناسایی و در سامانه صدور مجوزها ثبت کنند تا امکان معرفی این طرح‌ها به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود.

خلیل‌خواه خاطرنشان کرد: در کنار طرح‌های گردشگری، طرح‌هایی نیز در حوزه زیرساخت، تصفیه‌خانه‌های آب، کشاورزی و تولید آبزیان برای عرضه به سرمایه‌گذاران پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: هدف از آماده‌سازی مجوزهای بی‌نام، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، کاهش زمان شروع پروژه‌ها و فراهم کردن زمینه بازاریابی بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذاران است.