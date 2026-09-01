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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

عبور خرید تضمینی گندم از ۸.۵ میلیون تن

عبور خرید تضمینی گندم از ۸.۵ میلیون تن

نماینده گندمکاران در شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی گفت: تا پایان هفته نخست شهریور حدود ۸.۵ میلیون تن گندم خرید تضمینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله هاشمی با اشاره به تحویل ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم به سیلوهای دولتی از دستگاه‌های ذیربط دولتی خواست نسبت به پرداخت پول گندم به کشاورزان سرعت بیشتری به خرج دهند تا گندمکاران بتوانند برای کشت پائیزه آماده شوند.

عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با بیان اینکه گندمکارن مناطق سردسیر باید از حدود یک هفته دیگر کاشت پائیزه گندم سال آینده را آغاز کنند، تصریح کرد: امیدواریم پول کشاورزان زودتر پرداخت گردد تا بتوانند مقدمات کشت جدید را فراهم کنند و برای اموری مانند خرید بذر و آماده سازی زمین مقداری نقدینگی داشته باشند.

هاشمی با اشاره به وعده مقامات دولتی مبنی بر پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان شهریور اظهار داشت: طبق روالی که مطالبات پرداخت می‌شود، گندمکاران مناطق سردسیر که دیرتر از مناطق دیگر محصول خود را برداشت می‌کنند، آخرین کسانی خواهند بود که پولشان پرداخت می‌شود و این درحالی است که فصل کاشت گندم در سردسیر از حدود ۱۵ تا ۲۰ شهریور است و همه می‌دانیم که طبیعت معطل ما و رفع مشکلات اداری و یا پیدا شدن یک محل اعتبار جدید نمی‌ماند و اگر ما به هر دلیلی نتوانیم به موقع کشت کنیم، محصولی هم نخواهیم داشت.

از حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بهای گندم‌های تحویل داده شده به سیلوهای دولتی در طرح خرید تضمینی گندم، تاکنون ۲۲۰ هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است.

کد مطلب 6934476
سمیه رسولی

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    نظرات

    • جواد IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      1 0
      پاسخ
      محض جدتون پول کشاورزان را پرداخت کنین

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