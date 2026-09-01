به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، در دیدار با آقای ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه با اشاره به سطح ممتاز روابط دو کشور و روند مطلوب اجرای تفاهمات مشترک، از حمایتهای دولت و ملت روسیه از جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف، از جمله دوران جنگ و همچنین شرایط ناشی از تحریمهای آمریکا ، قدردانی کرد.
رئیسجمهور با بیان اینکه مواضع روسیه در سازمان ملل متحد و دیگر محافل بینالمللی نشاندهنده ماهیت متفاوت روابط تهران و مسکو است، اظهار کرد: این حمایتها نشان میدهد ارتباط میان دو کشور یک ارتباط معمولی نیست، بلکه روابطی راهبردی و مبتنی بر منافع و مصالح مشترک است.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت مقابله با یکجانبهگرایی و سیاستهای مبتنی بر فشار و تحریم، تصریح کرد: باور داریم که میتوانیم در برابر یکجانبهگرایی و تحریمهای ظالمانه آمریکا با قدرت ایستادگی کنیم.
رئیس جمهور برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای را نشانهای از شکلگیری ارادهای گستردهتر در میان کشورهای جهان برای مقابله با یکجانبهگرایی دانست و افزود: دیگر کشورها نیز نمیپذیرند که نظام بینالملل بر مبنای یکجانبهگرایی اداره شود و هیچ کشوری حق ندارد حاکمیت کشور دیگری را نقض کند یا با توسل به زور، اهداف خود را بر دیگران تحمیل کند.
پزشکیان با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا و اسراییل به ایران و شهادت رهبری عظیمالشأن و جمعی از فرماندهان و مردم، از جمله دانشآموزان، اظهار کرد: این جنایات هیچ وجاهت قانونی نداشت و چنین تجاوزی به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
رئیس جمهور تأکید کرد: ملت ایران در برابر این تجاوزگری با قدرت ایستاد و اگر قرار باشد این روند ادامه پیدا کند، بار دیگر با قدرت ایستادگی خواهد کرد.
پزشکیان در عین حال با اشاره به آمادگی ایران برای اجرای تعهدات خود در چارچوب توافق اخیر ، گفت: اگر آمریکا به تعهدات خود در توافق بازگردد، جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی دارد برای اجرای آن اقدام کند.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: آمریکا دیگر نمیتواند با زبان زور، خواستهها و مطالبات غیرقانونی خود را بر ملت ایران تحمیل کند.
پزشکیان همچنین حضور فعال ایران در سازمانهای منطقهای و بینالمللی از جمله سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس را در تقویت روند چندجانبهگرایی مؤثر دانست و گفت: از نگاه بلند و رویکرد روسیه به چندجانبهگرایی حمایت میکنیم و باور داریم که در نهایت چندجانبهگرایی بر یکجانبهگرایی غلبه خواهد کرد.
رئیس جمهور با تأکید بر عمق و صداقت روابط تهران و مسکو اظهار کرد: تعاملات ایران و روسیه صادقانه و عمیق بوده و روابط دو کشور در همه زمینهها بهبود یافته و در آینده نیز بیش از پیش توسعه خواهد یافت.
پزشکیان با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و سیاسی دو کشور گفت: آمریکا و کشورهای غربی با اعمال تحریم علیه ایران و روسیه، در واقع خود را از ظرفیتها و توانمندیهای این کشورها محروم میکنند. هرچه ایران، روسیه و دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روابط و مناسبات خود را توسعه دهند، آثار و کارآمدی سیاستهای مبتنی بر زور و تحریمهای یکجانبه کاهش خواهد یافت.
مردم روسیه با مردم ایران اعلام همبستگی میکنند
ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه نیز در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره رهبری شهید و نقش ایشان در مسیر توسعه مشارکت راهبردی دو کشور، بر عزم مسکو برای استمرار و تعمیق همکاریهای دوجانبه تأکید کرد.
رئیسجمهور روسیه با اشاره به شهادت رهبری عالیقدر و جمعی از مسئولان، فرماندهان و شهروندان ایرانی، این اقدام را فاجعه و جنایتی بزرگ توصیف کرد که به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.
ولادیمیر پوتین با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان تجاوز به ایران به اهداف خود دست نیافتند، انسجام و مقاومت مردم ایران را از عوامل اصلی ناکامی این اهداف دانست.
رئیس جمهور روسیه افزود که مسکو بارها به آمریکا و اسراییل هشدار داده بود که راهکار نظامی در برابر ایران هیچ چشمانداز موفقی نخواهد داشت و تأکید کرد: ایران کشوری با تمدن و فرهنگ غنی و ریشهدار است و امروز آنان در حال درک این واقعیت هستند.
ولادیمیر پوتین همچنین با ابراز نگرانی نسبت به تداوم تنشها در منطقه، ابراز امیدواری کرد مذاکرات به نتایج ملموس منجر شود و گفت: همه ما علاقهمند به تحقق این هدف هستیم.
رئیس جمهور روسیه با تأکید بر اینکه مسکو توسعه روابط با تهران را در همه زمینهها ادامه خواهد داد، اظهار کرد: ارتباطات خود با ایران را در تمامی حوزهها استمرار خواهیم بخشید.
ولادیمیر پوتین همچنین گفت: مردم روسیه با مردم ایران که در حال دفاع از منافع خود هستند، اعلام همبستگی میکنند.
رئیسجمهور روسیه در ادامه با اشاره به روند مناسبات دوجانبه خاطرنشان کرد: روابط روسیه و ایران در همه زمینهها بهطور پیوسته در حال توسعه است. روسیه و ایران، علیرغم شرایط نظامی و سیاسی، روند رو به رشد سال گذشته در روابط تجاری و اقتصادی را حفظ کردهاند.
ولادیمیر پوتین همچنین در این دیدار از رئیسجمهور کشورمان خواست سلام و احترام وی را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله مجتبی خامنهای، ابلاغ کند.
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