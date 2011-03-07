مردم از خریداری تخم مرغ کثیف یا شکسته خودداری کنند

‎به گزارش خبرگزاری مهر، در پی‎ ‎انتشار برخی اخبار مبنی بر "توزیع تخم‌مرغ‌های آلوده در مراکز عرضه برخی شهرستان‏‎ ‎ها" ،هادی تبرائی مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی‎ ‎سازمان دامپزشکی کشور با تاکید بر این که نظارت ‏بهداشتی بر تولید، حمل و نقل و عرضه‎ ‎تخم‌ مرغ به مشابه سایر فرآورده های دامی براساس قانون برعهده این سازمان می باشد،‏‎ ‎اظهار داشت: در این راستا سازمان دامپزشکی کشور در جهت نشان دارکردن تخم مرغ عرضه‏‎ ‎شده در کشور اقدام کرده است‎.

وی افزود: در طرح نشان دار کردن تخم مرغ، شناسنامه محصول عرضه شده در قالب تاریخ و واحد تولیدی ‏‏(مرغداری) روی تخم مرغ و یا روی کارتن بسته ‌بندی آن درج می‌شود.‏

به گفته تبرائی، با این طرح امکان ردیابی محصول از تولید تا عرضه برای مصرف کننده و دستگاه ‏نظارتی فراهم می باشد و این امر امکان عدم عرضه تخم مرغ ناسالم، آلوده یا تاریخ منقضی در بازار را ‏فراهم می نماید.‏

مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی در پاسخ به درج خبر "عرضه تخم‌ مرغ‌ های آلوده و ناسالم در ‏برخی از رسانه‌ ها" نیز اظهار داشت: سازمان دامپزشکی کشور در صورت وقوع هر نوع بیماری هشدار ‏دادنی در مرغداری‌های تخم ‌گذار برابر ضوابط و مقررات مراجع بین المللی با اعمال قرنطینه از خروج تخم مرغ ‏های تولیدی جلوگیری و در صورت تایید بیماری با هماهنگی مراجع قضایی و نیروی انتظامی به شیوه ‏مناسب معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج می نماید.‏

تبرائی با اشاره به اهمیت رعایت نکات بهداشتی از سوی مصرف کنندگان تخم مرغ، به شهروندان ‏توصیه کرد: تخم‌مرغ مصرفی را صرفا از مراکز مجازی که مبادرت به نگهداری تخم مرغ در یخچال می نمایند، ‏خریداری کنند.‏

وی تاکید کرد مصرف‌ کنندگان بهتر است تخم‌ مرغ نشانه‌ گذاری شده روی تخم‌ مرغ و یا بسته‌ بندی شده ‏توسط مراکز مجاز دارای پروانه بهداشتی بهره‌ برداری از سازمان دامپزشکی کشور را خریداری کنند و در ‏صورت خرید تخم ‌مرغ غیر بسته ‌بندی حتما از تاریخ تولید آن مطمئن شوند.‏

تبرائی در خاتمه افزود، شهروندان عزیز باید از خریداری هر گونه تخم مرغ کثیف، شکسته و یا نگهداری شده در خارج یخچال خودداری کنند، بلافاصله پس از خرید تخم مرغ، آن را به یخچال منتقل کنند، تخم‌ مرغ بسته‌بندی شده را با بسته اصلی آن در یخچال نگهداری کنند و تخم ‌مرغ‌ها را برای نگهداری در یخچال هرگز نشویند.‏