جایزه پروین برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر مراسم اختتامیه چهارمین دوره ادبی پروین اعتصامی دقایقی پیش با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت تهران آغاز شد.

در این مراسم 22 اثر برتر این دوره معرفی و جوایز خالقان این کتابها اهدا خواهد شد.

در حوزه شعر ترجمه کتاب "در آئینه رود" شعرهای محمدرضا شفیعی کدکنی به ترجمه و نقاشی پری آزرم معتمدی برگزیده شد.

بر اساس این گزارش در حوزه شعر سنتی کتابهای "حالاتو" سرود فریبا یوسفی و "شاید مرا دوباره به خاطر بیاوری" سروده مژگان عباسلو مشترکا برگزیده شدند.

در حوزه شعر نو کتابهای "خاطرات بی تاویل" سروده شراره کامرانی و "سیب حوا" سروده سودابه امینی مشترکاً برگزیده شدند.

همچنین در حوزه شعر کودک، کتاب "سفید، سیاه، راه راه" سروده شکوه قاسم نیا برگزیده شده است.

در حوزه شعر نوجوان هم کتاب "برسد به دست تو ای پادشاه جهان" سروده مهدیه نظری شایسته تقدیر شناخته شده است.

در حوزه داستان بلند تالیفی کتاب "عشق آبی" نوشته مریم مقانی شایسته تقدیر شد.

در بخش ترجمه داستان نوجوان هم کتابهای "چشم بهشتی" نوشته دیوید آلموند با ترجمه نسرین وکیلی و مجموعه "خفاش کوچولو" نوشته کنت اپل با ترجمه ملیحه محمدی مشترکا برگزیده شدند.

در حوزه نقد و پژوهش ادبی کتاب "تخیل مکالمه ای" نوشته میخائیل باختین با ترجمه رویا پورآذر به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.

در همین بخش حوزه تالیف، کتاب "دستنامه سغدی" تالیف زهره زرشناس برگزیده شد.

همچنین در حوزه پایان نامه، "تحلیل و مقایسه اشعار برجسته عاشورایی فارسی و عربی" تالیف نرگس انصاری شایسته تقدیر شناخته شد.

در بخش شعر کودک ، کتابهای "گنجشک پر جوراب پر" سروده مریم هاشم پور با تصویرگری ملیحه وفایی و مجموعه "نی نی" سروده بنفشه رسولیان بروجنی با تصویرگری فریبا صدقی پور مشترکا برگزیده شدند.

در حوزه داستان کودک کتابهای "خداحافظ راکون پیر" نوشته و تصویرگری کلر ژوبرت و "خانم قوله به عروسی می رود" نوشته سرور کتبی با تصویرگری گلاله محمدی مشترکا برگزیده شدند.

همچنین کتابهای "زرد و صورتی" نوشته ویلیام استیگ با ترجمه کلر ژوبرت و "ماجراهای پیازچه" نوشته جانی روداری با ترجمه مرضیه شجاعی دیندار لو مشترکا شایسته تقدیر شناخته شدند.

در حوزه داستان نوجوان کتاب "طعم تلخ خرما" نوشته مهناز فتاحی برگزیده شد.

در بخش شعر نوجوان هم کتاب "من آدم آهنی شدم" سروده کبرا بابایی با تصویرگری نرگس محمدی شایسته تقدیر شناخته شد.

گزارش تکمیلی این مراسم معتاقبا ارسال می شود.