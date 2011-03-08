چهار شهر جدید به نقشه تقسیمات کشورى اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، با تصویب وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی و بنا به پیشنهاد وزارت کشور، با ایجاد شهرهای زرآباد، نازک علیا، مرگنلر در استان آذربایجان غربی و شهر گروک در استان هرمزگان موافقت شد.

در این راستا به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362، روستای گروک از توابع دهستان سیربک بخش مرکزی شهرستان سیربک در استان هرمزگان به شهر تبدیل و به عنوان شهر گروک شناخته می شود.

بر اساس این مصوبه، روستای نازک علیا مرکز بخش ارس در شهرستان پلدشت به شهر نازک علیا، روستای زرآباد مرکز بخش صفائیه در شهرستان خوی به شهر زرآباد و روستای مرگنلر بخش قره قیون در شهرستان شوط استان آذربایجان غربی به شهر مرگنلر تبدیل می شوند.

بر اساس این مصوبه مجموع شهرهای استان آذربایجان غربی به 41 شهر افزایش یافت.

بر این اساس، همچنین وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی با ادغام روستای چهارطاق سیدآباد از توابع دهستان خرقان بخش بسطام شهرستان شاهرود در استان سمنان با روستاهای چهارطاق پایین، پرو، قلعه میرزا سلیمان، قاسم آباد خانلر و قلعه عبدالله از توابع همین بخش با یکدیگر موافقت کردند و مجموعه آن روستاها به عنوان روستای گلستان شناخته می شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور جهت اجرا به استانهای مذکور ابلاغ شده است.