160 هزار قطعه پرنده در گیلان شناسایی و سرشماری شد

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:‌ این میزان نسبت به سال گذشته حدود 30 درصد یعنی 229 هزار و 919 قطعه کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: دلیل این امر علاوه بر بالا بودن دمای هوا نسبت به سالهای گذشته در استان و عرض‌ های شمالی، نا امنی در برخی از زیستگاههای مهم استان از جمله پناهگاه حیات وحش سرخانکل، پارک ملی بوجاق و بخش مرکزی منطقه حفاظت شده سیاکشیم است.

مدیرکل محیط زیست گیلان گفت: در مجموع شش گونه حواصیل، چهار گونه کشیم، هشت گونه کاکایی، دو گونه پرستوی دریایی، 13 گونه آبچلیک و سلیم، چهار گونه یلوه، دو گونه غاز، دو گونه قو، 14 گونه اردک، یک گونه اکراس، دو گونه باکلان، یک گونه پلیکان به همراه دو گونه سنقر، دو گونه قرقی، دو گونه کورکور، دو گونه عقاب، یک گونه زنگوله بال، دو گونه شاهین، یک گونه ماهیخورک در این بررسی مشاهده و شمارش شدند.

وی خاطرنشان کرد: تالاب انزلی با 79 هزار و 230 قطعه بیشترین تعداد پرنده را دارد اما نسبت به سال گذشته جمعیت پرندگان کاهشی در حدود 33 هزار و 118 قطعه را نشان می ‌دهد این در حالیکه پناهگاه حیات وحش سلکه از نظر جمعیت، روند افزایشی را نسبت به سال گذشته دارد و دلیل این امر حضور پرندگان پناهگاه حیات وحش سرخانکل از جمله اردک ارده‌ ای در این منطقه بود و جمعیتی افزون بر 27 هزار و 653 قطعه در سلکه سرشماری شد.

عبدوس با بیان اینکه بیشترین تنوع پرنده نیز در پارک ملی بوجاق با 49 گونه مشاهده شده است، افزود: خوتکا ( 62457 قطعه)، چنگر( 20040 قطعه)، کاکایی سرسیاه (15139 قطعه)، خروس کولی (11563 قطعه)، باکلان بزرگ ( 11040 قطعه) و اردک سرسبز (9241 قطعه) به ترتیب بیشترین جمعیت را نسبت به سایر گونه‌ ها و همچنین کشیم گردن سرخ، دلیجه، شاهین و سنقر خاکستری هر کدام با یک قطعه کمترین تعداد را دارند.

وی گفت: پرندگان تالاب سلکه و سیاکشیم (از مناطق چهارگانه) افزایش جمعیت و سرخانکل (از مناطق چهارگانه)، شرق و غرب تالاب (منطقه آزاد) کاهش پیدا کرده است.

مدیرکل محیط زیست گیلان بیان داشت: در بخش مرکزی منطقه حفاظت شده سیاکشیم و سرخانکل به دلیل حضور آب بندان داران و متخلفان شکار و صید سبب ناامنی زیستگاه شده و در مناطق آزاد حضور آب بندان داران، استفاده از قایق ‌های موتوری 85 قوه اسب و بالاتر و شکار تعقیبی مهمترین دلایل کاهش جمعیت پرندگان در این مناطق نسبت به مناطق چهارگانه بوده است.

وی اظهارداشت: پلیکان خاکستری، اردک بلوطی، زنگوله بال،‌ عقاب تالابی، عقاب دریایی دم سفید و کورکور حنایی از گونه‌ های در خطر انقراض جهانی و قوی فریادکش، قوی گنگ، باکلان کوچک، غاز پیشانی سفید، مرگوس سفید، اردک چشم طلایی به همراه شش گونه حواصیل، دو گونه شاهین، هشت گونه انواع قوش و یک گونه زنگوله بال از گونه ‌های حمایت شده بودند که در این بررسی، مشاهده و تعدادشان شمارش شدند که نشان از اهمیت زیستگاههای استان در حمایت از نسل این گونه‌ ها در فصل زمستان دارد.

عبدوس اعلام کرد: شمارش 697 قطعه اردک بلوطی در این سرشماری در شش سال گذشته بی ‌سابقه بود و نشان از اهمیت زیستگاههای تالابی استان برای حمایت از نسل این گونه در خطر انقراض جهانی است و دلیل این افزایش خشک شدن وکم آب شدن آب بندان ‌ها حاشیه مناطق حفاظت شده است که موجب شده این گونه به این تالاب ‌ها برای تغذیه نرفته و شکار یا صید نشده است.

وی گفت: همچنین در این بررسی تعداد چهار قطعه آبچلیک شکیل طی شش سال گذشته برای اولین بار در دی ماه در استان در پناهگاه حیات وحش سلکه مشاهده شد.

مدیرکل محیط زیست گیلان یادآورشد: دو قطعه کاکایی مدیترانه ‌ای نیز در این بررسی در سواحل انزلی مشاهده شد که این گونه از پرندگان بسیار کمیاب ایران و فقط در استان گیلان تاکنون شناسایی شده است.