به گزارش خبرگزاری مهر، هدف ازاجرای طرح پل تقاطع بزرگراه آزادگان - حکیم روان‌سازی ترافیک، دسترسی آسان محلی به بزرگراه‌های حکیم و آزادگان و حذف دوربرگردان‌های خطرناک آزادگان است.

اجرای محور بزرگراه حکیم در تقاطع بزرگراه‌ آزادگان – حکیم در راستای شرقی – غربی بوده و مسیرهای تندروی رفت و برگشت به عرض 5/11 متر توسط رفوژ میانی به عرض 4 متر از یکدیگر جدا می‌شود و همچنین مسیرهای کندرو به عرض 5/8 متر به موازات مسیرهای تندرو احداث شده‌اند. این تقاطع شامل 4 رمپ راستگرد و 4 لـوپ چپگـرد بـا 4 باند توزیع و مسیر دوچرخه‌سواری است که رمپ‌ها و لوپ‌ها از طریق باند‌های توزیع با محور اصلی ارتباط ترافیکی خواهند داشت.

در بهره‌برداری از پل‌های تقاطع بزرگراه همت با بلوارهای گلها، کاج و ارغوان نیـز روان‌سـازی تـرافیـک آزادراه تهران- کرج، برقراری ارتباط معابر اصلی منطقه 22 به شبکه بزرگراه‌های تهران و حذف دوربرگردان‌های خطرناک همت مد نظر بوده است.

این پروژه که قسمتی از شبکه بزرگراهی تهران است، ارتباط منطقه 22 را با جنوب تهران به راحتی برقرار کرده و به علت قرارگیری در امتداد آزادراه تهران- کرج، به عنوان یکی از سرشاخه‌های ارتباط بین شهری محسوب می‌شود.

با توجه به اینکه بزرگراه شهید همت یکی از اصلی‌ترین راه‌های ارتباطی شرق به غرب پایتخت و بالعکس است و شهرک‌های متعددی در طول آن واقع شده‌اند، کاهش هر چه بیشتر حجم ترافیک این بزرگراه تأثیر بسیار زیادی بر کاهش حجم ترافیک کل شهر تهران دارد.

به اعتقاد کارشناسان، این 2 پروژه بزرگ بخش قابل توجهی از بار ترافیکی محورهای نامبرده را روان‌سازی می کند.

