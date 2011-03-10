"حوالی اتوبان" درام زنانه شهری/ اولین تجربه کارگردانی

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "حوالی اتوبان" بر اساس فیلمنامه‌ای از سعید نعمت‌الله ساخته شده، نعمت‌الله به شهادت فیلمنامه‌هایی که نوشته علاقمند به درام‌های اجتماعی است. فیلم درباره سرنوشت زنانی است که درگیر مناسبات اشتباه خانوادگی و اجتماعی هستند و تنهایی فرجام همیشه آنان است.

بازی نورا هاشمی قابل قبول است هرچند که گلچهره سجاده انتخاب مناسبی برای پردیس نیست، شهاب حسینی درک درستی از نقش دارد و سکانس درگیری او و سیما (نورا هاشمی) در آسانسور قابل توجه است.

"حوالی اتوبان" اولین تجربه کارگردانی فیلمساز جوانی است که در فضاسازی و انتخاب قاب بندی‌ها موفق است و این نشان می ‌دهد می‌توان برای آینده به او امیدوار بود.

فیلم "حوالی اتوبان" اگر در شرایط مناسب روی پرده می‌رفت، می‌توانست مخاطبان بیشتری داشته باشد. یک درام شهری که زنان نقشی مهم در آن دارند و سیمایی باورپذیر از رنج ها و اندوههای این گروه دارد.