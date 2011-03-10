حضور امام موسی صدر در تحولات منطقه تاثیرگذار خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر مهدی چمران در حاشیه همایش شرح فراق که شب گذشته در تالار وزارت وزارت کشور برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص تحولات آینده لیبی و احتمال سقوط معمر قذافی گفت:باید در انتظار آینده باشیم ولی تحولاتی که هم اکنون در حال رخ دادن است به سقوط قذافی منجر خواهد شد واینکه کشورهای غربی و آمریکا چه نقشه هایی برای آینده منطقه طراحی کرده اند باید در انتظار آینده باشیم.

وی افزود:با توجه به خیزش های مردمی اخیردر منطقه و حرکتهایی که هم اکنون از مردم لیبی می بینیم بعید است قذافی بتواند بر سر قدرت مقاومت کند و به حاکمیت در لیبی ادامه دهد و امیدواریم بعد از سقوط قذافی و حاکم شدن ملت لیبی شاهد حضور امام موسی صدر در جهان اسلام باشیم.

رئیس شورای شهر تهران ر پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص تاثیر حضور احتمالی امام موسی صدر پس از آزادی از چنگال حکومت لیبی بر تحولات جهان اسلام گفت: بایستی شرایط روحی و جسمی وی را مشاهده و سپس اظهار نظر کنیم اما به صورت کلی حضور یک روحانی برجسته مسلمان در بین امت های اسلامی تاثیر گذار خواهد بود.



چمران همچنین در خصوص پیگیری های انجام گرفته از سوی دولت ایران در خصوص سرنوشت امام موسی صدر گفت: آنچه که تا به حال پیگیری شده چندن رضایت بخش نبوده است و حرکتهایی که از سالهای اول انتظار داشتیم صورت بگیرد محقق نشده است.



رئیس شورای شهر تهران درباره تاثیر برگزاری همایش شرح فراق در جهان اسلام گفت:یکی از مهمترین تاثیرات این همایش انعکاس صدای حمایت مردم ایران از مردم مسلمان لیبی است.



وی در خصوص اخباری مبنی بر زنده بودن امام موسی صدر گفت: هیچ دلیلی مبنی بر نفی مرده یا زنده بودن امام موسی صدر وجود ندارد.



چمران در پاسخ به سوالی در خصوص مهمترین ویژگیهای شخصیتی امام موسی صدر گفت: حق طلبی و حق جویی وایستادن بر اعتقادات و بازنگشن از حق و تحمل همه تهمت ها و دروغ ها و مسیر حق را انتخاب کردن از ویژگیهای امام موسی صدر است که در هر شرایطی ارزشمند است





