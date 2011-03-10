"لوران گباگبو" باید از قدرت کناره گیری کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "باراک اوباما" روز گذشته ضمن محکوم کردن خشونت ها علیه مردم در ساحل عاج خواستار تسلیم قدرت "لوران گباگبو" رئیس جمهوری خودخوانده به "الحسن واتارا" رئیس جمهوری منتخب این کشور شد.

اوباما در بیانیه ای اعلام کرد: خشونت های وحشیانه علیه مردم ساحل عاج را محکوم می کنم. همچنین از کشتار افراد غیرمسلح در جریان تظاهرات مسالمت آمیز که حمایت خود را از الحسن واتارا رئیس جمهوری منتخب ساحل عاج اعلام می کنند، متنفرم.

بر اساس این گزارش، اوضاع ساحل عاج پس از اختلافات ناشی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری 28 نوامبر 2010 به شدت بحرانی است و نگرانیهای بروز جنگ داخلی در این کشور هر روز بیشتر می شود.

گفتنی است در حال حاضر با وجود به رسمیت شناخته شدن الحسن واتارا از سوی مجامع بین المللی به عنوان رئیس جمهوری جدید ساحل عاج، لوران گباگبو رئیس جمهوری پیشین همچنان خود را پیروز انتخابات دانسته و حاضر به کناره گیری از قدرت نیست.

