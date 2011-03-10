نرخ عوارض خودرو اصلاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی چمران روز پنج شنبه در چهل و دومین اجلاس این شورای با بیان اینکه هرچه عمر خودرویی افزایش یابد عوارض دریافتی نیز باید بیشتر شود گفت: خودروهای بالای 10 سال باید بیشترین عوارض را پرداخت کنند زیرا مشکلاتی بیشتری برای شهر به دنبال دارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر خودروها نیم در هزار عوارض پرداخت می کنند و هرچه خودرو جدید تر باشد این رقم افزایش پیدا می کند این در حالی است که خودروهای آلاینده و قدیمی مخارج بیشتری به کشور وارد می کنند.

چمران افزود: در برخی از کشورها عوارض اتوبوس و خودروهای فرسوده آنقدر بالاست که نگهداشتن آن صرفه اقتصادی ندارد.

بر همین اساس پیشنهاد شورای عالی استانها مبنی بر اصلاح نرخ عوارض خودرو به تصویب اکثریت اعضا رسید.

بر اساس این پیشنهاد که پس از طی مراحل اداری به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود، نرخ عوارض خودروهای با عمر پنج سال و کمتر یک و نیم در هزار، خودروهای با عمر 5 تا 10 سال دو در هزار و خودروهای با عمر 10 سال به بالا دو نیم در هزار می شود.



چمران در پاسخ به برخی از منتقدان این مصوبه که آن را برای اقشار کم درآمد مناسب نمی دانستند، گفت برای این دسته از افراد وامهایی اختصاص می یابد تا بتوانند خودروهای فرسوده خود را جایگزین کنند.