هر هفته 5 پروژه ورزشی در مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، نصرالله پریچهره عصر پنجشنبه در مجمع هیئت رئیسه اسکواش مازندران در ساری افزود: ورزش قهرمانی در مازندران تقویت شده است.

وی خاطرنشان کرد:‌ ورزش‌ را در فعالیت‌های اجتماعی تقویت می‌کنیم.

مدیرکل تربیت مازندران با اشاره به اینکه هفته آینده سمینار روسای هیئتهای ورزشی مازندران در ساری برگزار می‌شود، تصریح کرد:‌ کارنامه عملکرد هیئت‌های ورزشی استان در سال جاری طی هفته آینده اعلام خواهد شد.

پریچهره با بیان انیکه ورزش مازندران طی سالهای برنامه چهارم توسعه در حوزه قهرمانی، همگانی، فرهنگی و عمرانی از 28 تا 60 درصد رشد داشته است، افزود: امسال 62 پروژه ورزشی در مازندران به بهره برداری رسیده و تا پایان سال دو پروژه ورزشی جدید در استان افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه مربی خارجی از سال آینده در رشته اسکواش مازندران فعال می‌شود افزود: سالن اختصاصی اسکواش استان فروردین 90 به بهرداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه هدف دستگاه ورزش مازندران در سال 90 توسعه ورزش همگانی است،‌ افزود: ورزشکاران مازندران امسال توانستند 22 مدال آسیایی و 18 مدال جهانی را در رشته‌های مختلف کسب کنند.

پریچهره با با اینکه 137 آیتم برای ارزیابی هیئت‌های ورزشی استان در نظر گرفته شده است، گفت: فعالیت هیئت‌های ورزشی به صورت دستوری نبوده بلکه در ابتدای هر سال اداره کل تربیت بدنی مازندران با هیئت‌های ورزشی استان تفاهمنامه همکاری امضا می‌کنند.

وی یادآور شد:‌ امسال 77 پروژه مشارکتی از طریق مردم و دولت در حوزه ورزش احداث شده است.

سید اسماعیل احمدی رئیس اسکواش مازندران نیز با اشاره به اینکه کمیته اسکواش کودکان به زودی در مازندران ایجاد می‌شود از راه‌اندازی چندهیئت اسکواش شهرستانی در مازندران خبر داد.

وی با بیان اینکه خانه اسکواش ساری پایان فروردین ماه به بهره برداری می‌رسد، افزود: اسکواش مازندران در شش ماهه نخست امسال رتبه چهارم هیئت‌های اسکواش برتر کشور را کسب کرد.

در پایان از ورزشکاران و مدال‌آوران رشته اسکواش در مازندران تجلیل شد.