تشویق کنایه آمیز استقلالی ها از سوی هواداران/ نیمکت نشینی مجیدی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال و سایپا به قضاوت یدالله جهانبازی و در حضور کمتر از 5 هزار تماشاگر عصر امروز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که حاشیه های این بازی را در زیر می خوانید:

* مثل هفته های گذشته بازهم تماشاگران استقبالی از این دیدار نداشتند و در شروع بازی کمتر از 3 هزار نفر در ورزشگاه آزادی حضور داشتند.

* در ابتدای این دیدار به مناسبت درگذشت دکتر امیرمسعود برومند کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران یک دقیقه سکوت اعلام شد.

* فرهاد مجیدی کاپیتان تیم فوتبال استقلال امروز نیمکت نشین بود که هواداران به این موضوع اعتراض داشتند. در بین دو نیمه زمانی که مجیدی برای گرم کردن وارد زمین شد به شدت مورد تشویق هواداران قرار گرفت.

* در پایان نیمه اول و به دنبال عملکرد نه چندان مطلوب استقلال برابر سایپا تماشاگران استقلال با شعار بچه ها متشکریم به انتقاد از عملکرد این تیم پرداختند.

* دوربین عنکبوتی برای نخستین بار در ورزشگاه آزادی نصب شد و امروز به طور آزمایشی فعالیتش را آغاز کرد.

* تماشاگران استقلال در شروع این دیدار به تشویق محمد مایلی کهن سرمربی سایپا پرداختند.

* قبل از شروع این دیدار از سوی مسئولان لیگ برتر از اسماعیلی زرافشان یکی از پیشکسوتان عکاسی رسانه های ورزشی تجلیل کردند.