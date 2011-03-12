میادین میوه و تره بار پایتخت در تعطیلات نوروز خدمات رسانی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صفایی با بیان این مطلب اظهار کرد: ساعت کاری صبح بازارها در این تاریخ ، 8 تا 13 و ساعت کاری عصر آنها از ساعت 14 تا 20 است همچنین در روزهای جمعه و تعطیل نیز در تاریخ ذکر شده ، ازساعت 8 تا 13 و ساعت 14 تا 20 به شهروندان خدمات رسانی خواهند کرد، پیش از این در روزهای جمعه و تعطیل بازارها تنها در شیفت صبح فعالیت می کردند.



وی افزود: در روز 29 اسفند نیز کلیه میادین و بازارها یکسره ازساعت 8 صبح تا 17 باز خواهند بود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کلیه بازارها و میادین را در روزهای اول و دوم فروردین ماه تعطیل اعلام کرد و ادامه داد: در روزهای سوم تا پنجم فرودین ماه ، 15 میدان اصلی تره بار به صورت نیمروز از ساعت 8:30 تا 13 باز بوده و بازارها تعطیل خواهند بود.

صفایی بیان داشت: از ششم تا یازدهم فروردین ماه نیز میادین و بازارها ازساعت 8 تا 13 و ازساعت 14:30 تا 17 فعالیت خواهند داشت و درروزهای جمعه و تعطیل نیز از 8 تا 13 خدمات ارائه می دهند.

وی با بیان اینکه کلیه بازارها و میادین تره بار در روزهای 12 و 13 فروردین نیز تعطیل خواهند بود گفت: ازساعت 14 تا 31 فروردین ماه نیز ساعت کاری صبح میادین و بازارها ازساعت 8 تا 13 و ساعت کاری عصر آنها ازساعت 14:30 تا 19:30 خواهد بود همچنین در این مدت ساعت کاری بازارها و میادین در روزهای جمعه و تعطیل نیزساعت 8 تا 13 است.