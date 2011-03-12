به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح گالری موسسه فرهنگی اکو در تهران و رونمایی از کتاب "نسیم بخارا" با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان، حجتالله ایوبی رئیس سازمان فرهنگی اکو، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و جمعی از هنرمندان و اهالی فرهنگ در محل سازمان فرهنگی اکو در تهران برگزار شد.
حداد عادل دراین مراسم گفت: امروز برای من روز فرخندهای است که در آستانه بهار به دیدار دوستان نائل میشوم و خوشحالم که نه تنها دوستان ایرانیام بلکه دوستانم از تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و دیگر کشورها در مراسم حضور دارند. کشورهایی که اکو را تشکیل میدهند همه به یک فرهنگ مشترک کهن تعلق دارند و اجتماع آنها موجب معرفی هرچه بیشتر این میراث کهن خواهد شد.
وی افزود: خوشحالم که علاوه بر دیدار دوستان از ساختمان اکو در تهران هم بازدید کردیم. این ساختمان میتواند توقعات و انتظارات مسئولان اکو را برآورده کند. آثار به نمایش درآمده در گالری سازمان فرهنگی اکو نیز نشانگر این موضوع است که این فرهنگ مشترک کهن متعلق به گذشته نیست و سنت و مدرنیته را به هم پیوند داده است.
رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ادامه داد: اگر مقامات کشورها با زبان سیاست و اقتصاد با هم سخن میگویند، ملتها با زبان فرهنگ و هنر با هم سخن میگویند. بخش فرهنگی اکو در واقع برای همزبانی و مشارکت ملتهاست. دیگر عامل خوشنودیام رونمایی از کتابی است که مجموعه اشعار رودکی است که به آدمالشعرا معروف است ؛ مانند جایگاهی که حضرت آدم (ع) میان انسانها دارد.
حداد عادل گفت: این برای ما فارسیزبانان باعث افتخار است که شاعری داریم که 1000 سال پیش شعر سروده و امروز برای همه قابل درک است. حتی افراد بدون تحصیل نیز این اشعار را متوجه میشوند و از آن لذت میبرند. این موضوع بیانگر پاکی و زلال بودن شعر و ادب فارسی است که طی این مدت طولانی باقی مانده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: رودکی حلقه اول پیوند ما با تاجیکستان است. کما اینکه این حلقه اتصال پیشتر از این وجود داشته و در آینده نیز موجب پیوند ملت ایران و تاجیکستان خواهد شد.
نظر شما