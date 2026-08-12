لامرد نماد مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا آبیار شامگاه سه شنبه در جمع مردم لامرد با تأکید بر نقش محوری ملت ایران در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی، بر ضرورت تداوم حضور فعال مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه لامرد در جبهه مقاومت ادامه داد: با توجه به حملات دشمن، امروز لامرد در کنار میناب به عنوان نمادهای شهرهای مقاومت‌پرور شناخته می‌شوند و ایستادگی مردم این مناطق می‌تواند الگویی برای جهانیان باشد.

عضو هیئت اعزامی دفتر مقام معظم رهبری افزود: پیام‌های محبت‌آمیز مردم عراق و دیگر نقاط جهان خطاب به مردم لامرد و میناب، نشان‌دهنده پیوند عمیق میان ملت‌هایی است که در مسیر مقاومت و ایستادگی حرکت می‌کنند.

آبیار با اشاره به پیام مقام معظم رهبری خطاب به مردم لامرد، بر ضرورت حضور مستمر و فعالانه مردم در میدان‌های مختلف تأکید کرد و گفت: جوانان در این میدان‌ها در حال تربیت شدن برای دوران ظهور هستند تا در زمان ظهور منجی عالم بشریت، پرچم «یا لثارات الحسین» را برافرازند.

وی با بیان اینکه ملت ایران مسیر خود را برای مقابله با استکبار جهانی آغاز کرده است، عنوان کرد: بر اساس فرمایشات پیامبر اکرم (ص) و امام شهید، ملت ایران این مسیر را آغاز کرده و با رقم زدن شمارش معکوس افول آمریکا، آن را به سرانجام خواهد رساند.

انتقام خون شهید؛ رسالتی برای همه مردم

عضو هیئت اعزامی دفتر مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین مفهوم انتقام خون شهید، اظهار داشت: انتقام خون امام شهید تنها وظیفه نیروهای نظامی و مجاهدان نیست، بلکه هر فردی که رسالت اجتماعی خود را به درستی انجام دهد، از کاسب و فعال اقتصادی گرفته تا فعال فرهنگی و اجتماعی، در جایگاه منتقم خون شهید قرار دارد.

آبیار با تأکید بر ضرورت مقابله با جریان‌های باطل و دشمنان داخلی و خارجی، جهاد تبیین را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های نقش‌آفرینی مردم دانست و گفت: مردم باید با بیان حقایق و از طریق زبان، رفتار، حرکت و حتی پوشش خود، در برابر جریان‌های منحرف و دشمنان ایستادگی کنند.

وی با اشاره به نمونه‌های ایثار و فداکاری شهیدانی همچون شهید حسین ابراهیمی، بر ضرورت تداوم این مسیر و انتقال فرهنگ مقاومت به نسل‌های آینده تأکید کرد.

تنگه هرمز؛ نماد اقتدار ملی ایران

عضو هیئت اعزامی دفتر مقام معظم رهبری در ادامه با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: مدیریت و حاکمیت بر این آبراه حیاتی در اختیار ایران است و ملت ایران برای حفظ اقتدار و حاکمیت خود در این منطقه هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده و خون‌های بسیاری تقدیم کرده است.

وی با اشاره به تغییرات ایجادشده در اقتدار ملی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: امروز شرایط کشور با دوران پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست و ایران توانسته است در عرصه‌های راهبردی، مانع حضور و نفوذ عوامل آمریکایی شود.

آبیار در پایان از مردم لامرد خواست با تکیه بر روایت ایستادگی و مقاومت، این گفتمان را در جامعه تداوم بخشند و با جهاد تبیین و حضور در عرصه‌های مختلف، زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) باشند.