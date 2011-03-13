کشف 17 کیلوگرم کراک در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، سرهنگ محمد اسماعیل مصری افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس مطلع شدند دو نفر قاچاقچی به نامهای "ق-ن" و "س - الف" با استفاده از خودروهای سنگین اقدام به حمل و توزیع محموله های مواد مخدر از نوع هروئین فشرده از استانهای شرقی کشور به فارس می کنند.

وی ادامه داد: پس از انجام دو ماه کار اطلاعاتی مستمر و با انجام تحقیقاتی و تعقیب و مراقبتهای شبانه روزی توسط ماموران، متهمان و خودروهای سنگین حامل مواد مخدر آنها را شناسایی و در ادامه متوجه شدند آنها قصد دارند یک محموله مواد مخدر را از استان هرمزگان به شیراز وارد کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس اظهار داشت: ماموران در قالب چند اکیپ مجرب در طول مسیر تردد قاچاقچیان یک دستگاه کامیون بنز تک به رانندگی متهم"ق-ن" و سرنشینی همدستش "س-الف" را در اطراف شیراز مشاهده و خودرو را متوقف کردند.

سرهنگ مصری عنوان کرد: هر دو متهم دستگیر و در بازرسی از کامیون تعداد 17 بسته یک کیلویی هروئین فشرده(کراک) به وزن 17 کیلوگرم که به طرز ماهرانه ای در خودرو جاسازی شده بود کشف کردند.

وی همچنین از دستگیری سرکرده این باند در شیراز خبر داد و افزود: پس از کشف این محموله شناسایی و دستگیری سرکرده این باند در دستور کار ماموران ما قرار گرفت و با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی سرکرده و یکی از اعضای این باند بنامهای"الف-ن" و "ح-م" در شیراز دستگیر شدند.